Футбол

Айртон: «Кононов дал понять, что доверяет мне. Знакомство с тренером понравилось»Sport24.ru 04:51

Защитник «Спартака» Айртон рассказал, каким был первый разговор с главным тренером Олегом Кононовым.
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Айртон: «Кононов дал понять, что доверяет мне. Знакомство с тренером понравилось»

Sport24.ru04:51
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