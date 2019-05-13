Футбол
Айртон: «Кононов дал понять, что доверяет мне. Знакомство с тренером понравилось»Sport24.ru 04:51
Защитник «Спартака» Айртон рассказал, каким был первый разговор с главным тренером Олегом Кононовым.
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Политика
В ЕС решили не вводить санкции против РФ за паспортизацию Донбасса
Евросоюз не рассматривает возможность введения новых санкций против России из-за предоставления гражданства жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек по прибытии на встречу глав МИД ЕС в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
ТАСС сообщил о смене начальника штаба ВДВ России
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Экономика
Baring Vostok подал иск к банку «Восточный»
Истец, конечным бенефициаром которого является инвестфонд Baring Vostok, требует от банка созвать собрание акционеров и утвердить новые кандидатуры в совет директоров.
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Политика
Трамп захотел встретиться с Путиным
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
Обновлено в 07:37
Транспорт
В ГИБДД уточнили, как разговаривать по телефону за рулем
Водителям рекомендуют перед этим припарковаться Представитель Госавтоинспекции рассказал, как лучше всего разговаривать по телефону за рулем, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Двух женщин осудили за покупку таблеток для похудения
Обновлено в 07:03
Происшествия
Несколько ТЦ, вокзалы и аэропорт. В Липецке эвакуируют людей
По данным информационного агентства, которое ссылается на представителя областной администрации, людей эвакуировали с территорий автовокзала, железнодорожного вокзала, автостанции, трех ТЦ и касс аэропорта.
Обновлено в 09:07
Происшествия
СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в Казани
Уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников возбудили в Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Омске школьница убила отца из-за немытой посуды
Школьница пояснила следователю, что между ними сложились неприязненные отношения. Отец постоянно оскорблял и ругал ее, иногда выпивал.
Обновлено в 08:57
Политика
Экс-командир ПВО ЛНР задержан на Урале
Бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской народной республики Владимир Муратов задержан в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:59
Политика
Суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию
Оболонский районный суд Киева принял решение признать избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на выборах.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий народной артистки СССР Елены Образцовой, которая умерла в 2015 году.
Обновлено в 06:46
Кино
Фильм «Мстители: Финал» вновь стал лидером российского проката
Обновлено вчера в 22:41
Общество
ГИБДД готовится перевести автотюнинг в разряд госуслуг
ГИБДД готовится внести поправки в процедуру регистрации машин с изменениями в конструкции.
Обновлено в 04:47
Политика
Китай объявил о введении ответных пошлин на товары из США
Китай в качестве ответных мер с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз товаров из США.
Обновлено в 08:49
Энергетика
Reuters: венгерская MOL возобновила прием нефти из РФ по «Дружбе»
Венгерская компания MOL в минувшие выходные, 11–12 мая, возобновила прием российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в тестовом режиме, сообщил Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.
Обновлено в 08:22
Общество
Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля
Стилиста оштрафовали за нарушение правил проведения одиночного пикета, который он устроил в начале марта у Кремля против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
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Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Общество
В России стали действовать новые правила получения детских пособий
Согласно новым правилам, для получения детского пособия не потребуется даже временная регистрация.
Обновлено в 09:06
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Общество
Грозы и похолодание ожидаются в Москве на этой неделе
На этой неделе в столице ожидаются локальные дожди с грозами. Кроме того, с 16 мая температура в городе понизится до 16−20 градусов.
Обновлено в 02:05
Политика
Кремль уточнил свои полномочия в вопросе запрета SSJ-100
Кремль не имеет полномочий для решения вопроса по приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14