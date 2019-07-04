Футбольный клуб "Лестер Сити" на своем официальном сайте сообщил о переходе из "Ньюкасл Юнайтед" испанца Айосе Переса. Как отмечается, 25-летний форвард подписал с "Лестером" контракт сроком на четыре сезона.

Айосе Перес перешел из «Ньюкасла» в «Лестер»

Политика На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17 В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.

Здоровье Генетики: Каждый восьмой россиянин из-за мутации не может пить кофе Учёные из медико-генетического центра Genotek заявили, что примерно каждый восьмой россиянин из-за мутации не может пить кофе.

Футбол «Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.

Экономика Украинцы через 2 дня останутся без водки Украина может остаться без водки из-за проблем с техрегламентом, сообщают "Украинские новости".

Авто Новый суперкар De Tomaso P72: пока не Pantera Чтобы отпраздновать свое триумфальное возвращение, бренд De Tomaso выпустил изображения и предварительные сведения о своем совершенно новом автомобиле под названием «P72».

Происшествия В Калифорнии произошло мощное землетрясение В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

Армия и оружие К побережью Сирии направляется большой десантный корабль ВМФ РФ «Орск» Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Орск» миновал проливы Босфор и Дарданеллы и вошёл в Средиземное море, сообщает 4 июля Интерфакс-АВН со ссылкой на турецкие мониторинговые ресурсы.

Политика Партия Зеленского перечислила первые шаги к миру в Донбассе Советник команды Зеленского Никита Потураев, в свою очередь, отметил, что жители неподконтрольных территорий Донбасса получают однобокую информацию.

Политика МИД Украины вызвал венгерского посла из-за высказываний Сийярто Украинский МИД пригласил на беседу посла Венгрии Иштвана Ийдярто обсудить высказанные слова министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Футбол «Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии «Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии.

Политика Путин прибыл на встречу с президентом Италии Президент России Владимир Путин, находящийся с однодневным официальным визитом в Риме, прибыл на переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой.

Политика Советник Зеленского ответил на слова Путина о сепаратистах Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев дал комментарий после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега называет жителей региона сепаратистами.

Футбол ЦСКА предложит «Марселю» 7 млн евро за форварда Н’Жи По информации журналиста Гийома Тарпи, 24-летним форвардом интересуется ЦСКА. Армейцы готовы предложить за футболиста 7 миллионов евро.

Происшествия ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.

Культура Журналист узнал, как выглядит Бэнкси Телеканал ITV London обнаружил архивное интервью 2003 года с молодым человеком, который может являться самым известным анонимным уличным художником Бэнкси.

Шоу-бизнес 55-летняя Маша Распутина шокировала носом, как у Майкла Джексона «Майкл Джексон жив!» — написал один из комментаторов под фото, вызвав ожесточенное противостояние фанатов и хейтеров Распутиной.

Общество У Маслякова хотят оспорить права на КВН «Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.

Происшествия Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.

Происшествия Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой 66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.

Политика Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Общество В Москве вручили премию «Медиа-Менеджер России» Мариям Королева получила премию "За безупречную организацию и инновационный подход при проведении внеэфирных проектов ГПМ Радио".

Политика Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уверен, что ситуация, сложившаяся в Донбассе, является "внутренним гражданским конфликтом", который "никем не инспирирован", в том числе и Россией.