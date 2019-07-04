Футбол
Айосе Перес перешел из «Ньюкасла» в «Лестер»РИА Новости 08:30
Футбольный клуб "Лестер Сити" на своем официальном сайте сообщил о переходе из "Ньюкасл Юнайтед" испанца Айосе Переса. Как отмечается, 25-летний форвард подписал с "Лестером" контракт сроком на четыре сезона.
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