Футбольный клуб "Лестер Сити" на своем официальном сайте сообщил о переходе из "Ньюкасл Юнайтед" испанца Айосе Переса. Как отмечается, 25-летний форвард подписал с "Лестером" контракт сроком на четыре сезона.

Айосе Перес перешел из «Ньюкасла» в «Лестер»

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