Футбол
Айосе Перес перешел из «Ньюкасла» в «Лестер»РИА Новости 08:30
Футбольный клуб "Лестер Сити" на своем официальном сайте сообщил о переходе из "Ньюкасл Юнайтед" испанца Айосе Переса. Как отмечается, 25-летний форвард подписал с "Лестером" контракт сроком на четыре сезона.
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 10:30, Вашингтон
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ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку при постановке диагноза
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Жительницу Краснодара оштрафовали за угрозы и оскорбления судье
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Обновлено в 09:27
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"Зенит" заключил контракт с форвардом Матеушем Пониткой на два года, информирует клубная пресс-служба.
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МИД РФ выразил протест Японии из-за обозначения Южных Курил как японской территории в материалах прошедшего саммита G20 в Осаке.
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Обновлено в 06:35
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В Грузии расследуют митинг в Тбилиси по статье о попытке госпереворота
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Apple откажется от механизма «бабочка» в клавиатурах MacBook
С 2015-го года Apple выпускала ноутбуки с клавиатурой нового типа, с механизмом "бабочка".
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Гольдфейн отметил, что сначала должен связаться с Тодом Уолтерсом, главой Европейского командования ВС США, после чего "в одно мгновение" силы США и НАТО начнут массированную контратаку, включающую "применение истребителей, бомбардировщиков, самолетов-топливозаправщиков, средств разведки, кибернетических, космических и специальных операций".
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