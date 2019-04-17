Футбол
«Айнтрахт» выкупил трансфер ЙовичаSportbox.RU 10:54
Франкфуртский «Айнтрахт» подписал полноценный контракт с сербским нападающим Лукой Йовичем. Немецкий клуб активировал опцию выкупа 21-летнего игрока у «Бенфики», однако сумма сделки не сообщается.
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Происшествия
Писатель Дмитрий Быков впал в кому
Диагноз "инсульт" у 51-летнего Дмитрия Быкова не подтвердился, сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. министра здравоохраненя Башкирии Максима Забелина.
Обновлено в 06:24
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Самолет загорелся во время взлета во Внуково
В московском аэропорту Внуково самолет загорелся во время взлета, передает телеканал "360".
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Севастополе дагестанцы зарезали мужчину за отказ танцевать лезгинку
В ведомстве рассказали, что нетрезвые дагестанцы "заставили" бармена включить лезгинку, после чего со словами "Танцуй давай, да!" потребовали от "34-летнего Олега" исполнить этот танец.
Обновлено в 11:32
Авто
Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения
Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения.
Обновлено в 01:35
Политика
Тимошенко назвала победителя второго тура выборов на Украине
Обновлено в 11:48
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Политика
Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
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Политика
Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира
Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
Политика
Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»
Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Экс-президент Перу умер после попытки самоубийства, сообщили СМИ
Экс-президент Перу Алан Гарсия, ранивший себя при попытке задержания, скончался, сообщил канал Telesur.
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Политика
Лондон намерен сохранить санкционный режим против России после Brexit
Великобритания намерена сохранить санкционный режим против РФ после Brexit и даже ужесточить наказание за нарушение антироссийских торговых санкций.
Обновлено в 08:39
Технологии
Telegram нашел партнера для запуска своей блокчейн-платформы TON
Мессенджер Telegram, который готовится к запуску проекта блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с привязанной к ней криптовалютой Gram, нашел партнера в лице Wirecard AG, следует из заявления немецкой компании Wirecard.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск
Адвокат обвиняемого Анатолий Клейменов просил суд отказать в рассмотрении ходатайства в связи с тем, что защита обжаловала постановление об объявлении Вайсмана в розыск.
Обновлено в 10:26
Политика
Челябинский депутат рассказал о дочери, служащей в Нацгвардии США
Депутат ответил, что, скорее, он находится на иждивении у дочери, которая служит в Нацгвардии США.
Обновлено в 11:41
Энергетика
Белоруссия и Россия ведут переговоры о цене на транзит нефти
Представители министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России провели 16 апреля переговоры по вопросу о цене на транзит нефти по белорусской территории.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Сын Плющенко и Рудковской сам оплачивает няню, водителя и охрану
Российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская заявила, что ни она, ни ее муж Евгений Плющенко не нуждаются в деньгах, которые зарабатывает их сын Александр.
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В российской озвучке «Хеллбоя» имя Сталина заменили на Гитлера
Обновлено в 00:44
Происшествия
При попадании молнии в Акрополь пострадали четыре человека
При попадании молнии в афинский Акрополь пострадали четыре человека.
Обновлено в 11:13
Наука
В сердце 42000-летнего жеребенка ученые СВФУ нашли жидкую кровь
Обновлено в 08:03
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Авто
Европарламент утвердил список новых обязательных систем для автомобилей
Новые правила также коснутся производителей грузовых автомобилей.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Начались оценочные испытания снайперской винтовки «Уголек»
В Подольске начались оценочные и сравнительные испытания высокоточного самозарядного снайперского комплекса "Уголек".
Обновлено в 03:03
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Савченко внесла в Раду первый законопроект после освобождения
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которую подозревают в организации теракта, внесла в украинский парламент первый законопроект после своего освобождения, передает УНН.
Обновлено в 08:32
Экономика
Рунет в два раза чаще прежнего сталкивался с кибератаками в 2018 году
В настоящее время, кроме разговоров о кибербезопасности, "никто не тратит усилий на то, чтобы анализировать, выявлять уязвимости в своих приложениях, защищать пользовательские данные", подчеркнул вице-президент "Ростелекома".
Обновлено в 07:24
Происшествия
Против Utair возбудили дело за продажу 11 билетов для детей-инвалидов
Сургутская транспортная прокуратура завела административные дела в отношении Utair за обман потребителей (ст. 14.7 КоАП РФ) и продажу товаров при отсутствии информации (ст. 14.5 КоАП РФ), говорится в ответе Уральской транспортной прокуратуры председателю комиссии Общественной палаты по поддержке семьи Диане Гурцкой.
Обновлено вчера в 14:54
Интернет
В Индии запретили приложение TikTok
Обновлено в 09:21