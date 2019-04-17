Футбол

«Айнтрахт» выкупил трансфер ЙовичаSportbox.RU 10:54

Франкфуртский «Айнтрахт» подписал полноценный контракт с сербским нападающим Лукой Йовичем. Немецкий клуб активировал опцию выкупа 21-летнего игрока у «Бенфики», однако сумма сделки не сообщается.
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«Айнтрахт» выкупил права на Йовича у «Бенфики»

Чемпионат12:43

«Айнтрахт» выкупил Йовича у «Бенфики»

Спорт-Экспресс10:25

«Айнтрахт» выкупил Йовича у «Бенфики»

Soccer.ru11:19

«Айнтрахт» выкупил трансфер Йовича

Sportbox.RU10:54

«Айнтрахт» выкупил трансфер Йовича

Матч ТВ10:54

«Айнтрахт» выкупил права на Йовича у «Бенфики». Им интересуется «Реал»

Sport24.ru11:44

«Айнтрахт» выкупил Йовича у «Бенфики» и подписал с ним контракт до 2023 года

Sports.ru10:58
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Происшествия

Писатель Дмитрий Быков впал в кому

Диагноз "инсульт" у 51-летнего Дмитрия Быкова не подтвердился, сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. министра здравоохраненя Башкирии Максима Забелина.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Самолет загорелся во время взлета во Внуково

В московском аэропорту Внуково самолет загорелся во время взлета, передает телеканал "360".
Обновлено в 11:04
Происшествия

В Севастополе дагестанцы зарезали мужчину за отказ танцевать лезгинку

В ведомстве рассказали, что нетрезвые дагестанцы "заставили" бармена включить лезгинку, после чего со словами "Танцуй давай, да!" потребовали от "34-летнего Олега" исполнить этот танец.
Обновлено в 11:32
Авто

Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения

Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения.
Обновлено в 01:35
Общество

На eBay выставили на продажу тлеющие угли с пожара в Нотр-Даме

Обновлено в 12:11
Политика

Тимошенко назвала победителя второго тура выборов на Украине

Обновлено в 11:48
Экономика

ГТЛК нашла инвесторов для создания угольного терминала в Мурманске

Обновлено в 12:02
Происшествия

Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Политика

Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Футбол

Избитый чиновник отказался от примирения с Александром Кокориным

Обновлено в 10:31
Политика

Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира

Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
Политика

Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Экс-президент Перу умер после попытки самоубийства, сообщили СМИ

Экс-президент Перу Алан Гарсия, ранивший себя при попытке задержания, скончался, сообщил канал Telesur.
Обновлено в 11:07
Политика

Лондон намерен сохранить санкционный режим против России после Brexit

Великобритания намерена сохранить санкционный режим против РФ после Brexit и даже ужесточить наказание за нарушение антироссийских торговых санкций.
Обновлено в 08:39
Технологии

Telegram нашел партнера для запуска своей блокчейн-платформы TON

Мессенджер Telegram, который готовится к запуску проекта блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с привязанной к ней криптовалютой Gram, нашел партнера в лице Wirecard AG, следует из заявления немецкой компании Wirecard.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск

Адвокат обвиняемого Анатолий Клейменов просил суд отказать в рассмотрении ходатайства в связи с тем, что защита обжаловала постановление об объявлении Вайсмана в розыск.
Обновлено в 10:26
Политика

Челябинский депутат рассказал о дочери, служащей в Нацгвардии США

Депутат ответил, что, скорее, он находится на иждивении у дочери, которая служит в Нацгвардии США.
Обновлено в 11:41
Энергетика

Белоруссия и Россия ведут переговоры о цене на транзит нефти

Представители министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России провели 16 апреля переговоры по вопросу о цене на транзит нефти по белорусской территории.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

Сын Плющенко и Рудковской сам оплачивает няню, водителя и охрану

Российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская заявила, что ни она, ни ее муж Евгений Плющенко не нуждаются в деньгах, которые зарабатывает их сын Александр.
Обновлено в 08:51
Кино

В российской озвучке «Хеллбоя» имя Сталина заменили на Гитлера

Обновлено в 00:44
Происшествия

При попадании молнии в Акрополь пострадали четыре человека

При попадании молнии в афинский Акрополь пострадали четыре человека.
Обновлено в 11:13
Наука

В сердце 42000-летнего жеребенка ученые СВФУ нашли жидкую кровь

Обновлено в 08:03
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Авто

Европарламент утвердил список новых обязательных систем для автомобилей

Новые правила также коснутся производителей грузовых автомобилей.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет

Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Начались оценочные испытания снайперской винтовки «Уголек»

В Подольске начались оценочные и сравнительные испытания высокоточного самозарядного снайперского комплекса "Уголек".
Обновлено в 03:03
Политика

Савченко внесла в Раду первый законопроект после освобождения

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которую подозревают в организации теракта, внесла в украинский парламент первый законопроект после своего освобождения, передает УНН.
Обновлено в 08:32
Экономика

Рунет в два раза чаще прежнего сталкивался с кибератаками в 2018 году

В настоящее время, кроме разговоров о кибербезопасности, "никто не тратит усилий на то, чтобы анализировать, выявлять уязвимости в своих приложениях, защищать пользовательские данные", подчеркнул вице-президент "Ростелекома".
Обновлено в 07:24
Происшествия

Против Utair возбудили дело за продажу 11 билетов для детей-инвалидов

Сургутская транспортная прокуратура завела административные дела в отношении Utair за обман потребителей (ст. 14.7 КоАП РФ) и продажу товаров при отсутствии информации (ст. 14.5 КоАП РФ), говорится в ответе Уральской транспортной прокуратуры председателю комиссии Общественной палаты по поддержке семьи Диане Гурцкой.
Обновлено вчера в 14:54
Интернет

В Индии запретили приложение TikTok

Обновлено в 09:21
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Лука Йович
Сербский футболист
Сербский футболист, нападающий клуба «Бенфика», на правах аренды выступающий за «Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)».
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Бенфика
Португальский футбольный клуб
Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 35-кратный чемпион Португалии, 28-кратный обладатель Кубка и 5-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
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