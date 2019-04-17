«Айнтрахт» выкупил права на Йовича у «Бенфики»Чемпионат 12:43

Йович перешёл в «Айнтрахт» из «Бенфики» на правах аренды летом 2017 года. Нынешнее соглашение сербского футболиста с немецким клубом рассчитано до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что в услугах Йовича заинтересованы такие клубы, как мадридский «Реал» и «Бавария».

«Айнтрахт» выкупил права на Йовича у «Бенфики»

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