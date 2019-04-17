Футбол

«Айнтрахт» выкупил права на Йовича у «Бенфики»Чемпионат вчера в 12:43

Йович перешёл в «Айнтрахт» из «Бенфики» на правах аренды летом 2017 года. Нынешнее соглашение сербского футболиста с немецким клубом рассчитано до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что в услугах Йовича заинтересованы такие клубы, как мадридский «Реал» и «Бавария».
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«Айнтрахт» выкупил права на Йовича у «Бенфики»

Чемпионатвчера в 12:43

«Айнтрахт» выкупил права на Йовича у «Бенфики». Им интересуется «Реал»

Sport24.ruвчера в 11:44

«Айнтрахт» выкупил Йовича у «Бенфики»

Soccer.ruвчера в 11:19

«Айнтрахт» выкупил трансфер Йовича

Sportbox.RUвчера в 10:54

«Айнтрахт» выкупил трансфер Йовича

Матч ТВвчера в 10:54

«Айнтрахт» выкупил Йовича у «Бенфики»

Спорт-Экспрессвчера в 10:25

«Айнтрахт» выкупил Йовича у «Бенфики» и подписал с ним контракт до 2023 года

Sports.ruвчера в 10:58
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Экономика

Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке

Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
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Избитый чиновник отказался от примирения с Александром Кокориным

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время слушаний по своему делу в Пресненском суде Москвы принес извинения избитому им главе департамента Минпромторга Денису Паку и предложил примириться.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

Экс-президент Перу попытался покончить с собой

Бывший Президент Перу Алан Гарсия пытался покончить с собой после того, как полиция приехала к нему домой, чтобы арестовать.
Обновлено вчера в 09:16
Политика

Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено вчера в 05:15
Путешествия

Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Происшествия

Грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе под Томском

Три человека погибли и несколько пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса под Томском, где в четверг начался сильный снегопад.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене

Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие

Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Авто

Mercedes-Benz отзывает более 700 автомобилей в России

Обновлено вчера в 11:26
Транспорт

Вторые двери уберут на станциях московского метро до конца апреля

В московском метро до конца апреля в вестибюлях всех станций снимут вторые стеклянные двери.
Обновлено в 00:44
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено вчера в 05:44
Шоу-бизнес

Пелагея впервые показала лицо своей дочери

32-летняя Пелагея впервые показала лицо 2-летней дочери Таисии от 27-летнего хоккеиста Ивана Телегина.
Обновлено вчера в 23:51
Технологии

В России разработали высокоэффективный магнитный холодильник

Российские инженеры разработали холодильник нового поколения, в котором рабочим телом является не жидкость, переходящая в газ, а магнитный металл, что повышает энергоэффективность на 30-40%, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИСиС.
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Армия и оружие

Солдат ВСУ под наркотиками расстрелял сослуживцев, сообщили в ДНР

"16 апреля в районе населенного пункта Новотроицкое военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести", – рассказал Безсонов со ссылкой на сведения разведки ДНР.
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Политика

США вводят санкции против Центробанка Венесуэлы

Вашингтон принял решение о введении санкций в отношении Центрального банка Венесуэлы.
Обновлено вчера в 14:33
Общество

План строительства сквера на месте «Зимней вишни» претерпит изменения

На своей странице в социальной сети Сергей Цивилёв рассказал, что границы благоустройства сквера будут расширены: парковая территория станет больше, а фасады ближайших домов будут приведены в порядок в соответствие с общим антуражем нового объекта.
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Наука

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Обновлено вчера в 07:22
Происшествия

Житель Китая 30 лет прожил с 15-килограммовой опухолью на спине

В Китае врачи удалили 15-килограммовую опухоль со спины местного жителя. Об этом 17 апреля сообщило издание The Daily Mail.
Обновлено в 00:57
Политика

Греция потребовала от Германии репарации за оккупацию

Парламент Греции поддержал инициативу правительства о выдвижении требований Берлину по выплате репараций за ущерб от оккупации во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

Супруга Быкова рассказала о «тяжелом» состоянии мужа

Ирина Лукьянова, супруга российского писателя и публициста Дмитрия Быкова, заявила, что ее муж находится в "тяжелом", но "стабильном" состоянии.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

В Польше на ходу загорелся грузовик американских военных

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Авто

Дан старт продажам нового УАЗ «Буханка»

В дилерских центрах Ульяновского автозавода начали принимать обновленную версию "Буханки", речь идет об автомобиле УАЗ Комби Трофи.
Обновлено вчера в 04:20
Политика

В Москву с необъявленным визитом прибыла советник Трампа по России

В Москву прибыла делегация Белого дома, которую возглавляет советник президента США Дональда Трампа и директор по вопросам России и Евразии Совета по национальной безопасности Фиона Хилл.
Обновлено вчера в 22:52
Наука

Частота сердцебиения указывает на продолжительность жизни мужчин

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Футбол

«Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» и вылетел из Лиги чемпионов

Хозяева одержали победу со счетом 4:3, но вылетели из турнира благодаря гостевой победе противника в первом матче.
Обновлено вчера в 17:07
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Красноярский край привлек на реализацию нацпроектов 20 млрд рублей, сообщил в четверг губернатор региона Александр Усс на сессии законодательного собрания края.
Обновлено в 00:22
Экономика

В России может появиться новый экологический налог

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Зеленский начал подготовку к встрече с Трампом

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом.
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Бывший муж балерины Илзе Лиепы не выпускает дочь за границу

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Росстат назвал регионы-лидеры с самыми больными и здоровыми жителями

Кировская область стала регионом-лидером по наибольшему числу жителей с хроническими заболеваниями. Соответствующий опрос провел Росстат.
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Лука Йович
Сербский футболист
Сербский футболист, нападающий клуба «Бенфика», на правах аренды выступающий за «Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)».
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Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 35-кратный чемпион Португалии, 28-кратный обладатель Кубка и 5-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
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