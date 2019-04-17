Футбол
«Айнтрахт» выкупил права на Йовича у «Бенфики»Чемпионат вчера в 12:43
Йович перешёл в «Айнтрахт» из «Бенфики» на правах аренды летом 2017 года. Нынешнее соглашение сербского футболиста с немецким клубом рассчитано до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что в услугах Йовича заинтересованы такие клубы, как мадридский «Реал» и «Бавария».
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Экономика
Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
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Происшествия
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Экс-президент Перу попытался покончить с собой
Бывший Президент Перу Алан Гарсия пытался покончить с собой после того, как полиция приехала к нему домой, чтобы арестовать.
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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
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Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
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Три человека погибли и несколько пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса под Томском, где в четверг начался сильный снегопад.
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Происшествия
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Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие
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Обновлено вчера в 22:51
Авто
Mercedes-Benz отзывает более 700 автомобилей в России
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Транспорт
Вторые двери уберут на станциях московского метро до конца апреля
В московском метро до конца апреля в вестибюлях всех станций снимут вторые стеклянные двери.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено вчера в 05:44
Шоу-бизнес
Пелагея впервые показала лицо своей дочери
32-летняя Пелагея впервые показала лицо 2-летней дочери Таисии от 27-летнего хоккеиста Ивана Телегина.
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Технологии
В России разработали высокоэффективный магнитный холодильник
Российские инженеры разработали холодильник нового поколения, в котором рабочим телом является не жидкость, переходящая в газ, а магнитный металл, что повышает энергоэффективность на 30-40%, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИСиС.
Обновлено вчера в 20:24
Армия и оружие
Солдат ВСУ под наркотиками расстрелял сослуживцев, сообщили в ДНР
"16 апреля в районе населенного пункта Новотроицкое военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести", – рассказал Безсонов со ссылкой на сведения разведки ДНР.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
США вводят санкции против Центробанка Венесуэлы
Вашингтон принял решение о введении санкций в отношении Центрального банка Венесуэлы.
Обновлено вчера в 14:33
Общество
План строительства сквера на месте «Зимней вишни» претерпит изменения
На своей странице в социальной сети Сергей Цивилёв рассказал, что границы благоустройства сквера будут расширены: парковая территория станет больше, а фасады ближайших домов будут приведены в порядок в соответствие с общим антуражем нового объекта.
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Наука
Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу
Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
Житель Китая 30 лет прожил с 15-килограммовой опухолью на спине
В Китае врачи удалили 15-килограммовую опухоль со спины местного жителя. Об этом 17 апреля сообщило издание The Daily Mail.
Обновлено в 00:57
Политика
Греция потребовала от Германии репарации за оккупацию
Парламент Греции поддержал инициативу правительства о выдвижении требований Берлину по выплате репараций за ущерб от оккупации во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Супруга Быкова рассказала о «тяжелом» состоянии мужа
Ирина Лукьянова, супруга российского писателя и публициста Дмитрия Быкова, заявила, что ее муж находится в "тяжелом", но "стабильном" состоянии.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
В Польше на ходу загорелся грузовик американских военных
Обновлено вчера в 20:10
Авто
Дан старт продажам нового УАЗ «Буханка»
В дилерских центрах Ульяновского автозавода начали принимать обновленную версию "Буханки", речь идет об автомобиле УАЗ Комби Трофи.
Обновлено вчера в 04:20
Политика
В Москву с необъявленным визитом прибыла советник Трампа по России
В Москву прибыла делегация Белого дома, которую возглавляет советник президента США Дональда Трампа и директор по вопросам России и Евразии Совета по национальной безопасности Фиона Хилл.
Обновлено вчера в 22:52
Наука
Частота сердцебиения указывает на продолжительность жизни мужчин
Обновлено вчера в 17:17
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» и вылетел из Лиги чемпионов
Хозяева одержали победу со счетом 4:3, но вылетели из турнира благодаря гостевой победе противника в первом матче.
Обновлено вчера в 17:07
Экономика
Красноярский край привлек на реализацию нацпроектов 20 млрд рублей
Красноярский край привлек на реализацию нацпроектов 20 млрд рублей, сообщил в четверг губернатор региона Александр Усс на сессии законодательного собрания края.
Обновлено в 00:22
Экономика
В России может появиться новый экологический налог
Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Зеленский начал подготовку к встрече с Трампом
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 21:45
Шоу-бизнес
Бывший муж балерины Илзе Лиепы не выпускает дочь за границу
Обновлено вчера в 10:28
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры с самыми больными и здоровыми жителями
Кировская область стала регионом-лидером по наибольшему числу жителей с хроническими заболеваниями. Соответствующий опрос провел Росстат.
Обновлено в 00:38