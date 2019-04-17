Футбол
«Айнтрахт» выкупил Луку Йовича у «Бенфики»ProstoProSport 13:16
«Айнтрахт» выкупил трансфер нападающего Луки Йовича у лиссабонской «Бенфики». Контракт 21-летнего серба с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне Бундеслиги футболист провел 27 матчей в составе франкфуртцев, в которых забил 17 мячей и 6 голевых передач.
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