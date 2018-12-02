Футбол
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Коммерцбанк-Арена»
|10′
Джон Брукс
Желсон Фернандес
|12′
|28′
Ваут Вегорст
|31′
Адмир Мехмеди
|35′
Павао Перван
Кевин Трапп
|55′
Желсон Фернандес
Йетро Виллемс
|63′
Джонатан де Гузман
Мият Гачинович
|63′
|68′
Даниэль Гинчек
|82′
Жером Руссийон
Марко Русс
|82′
|83′
Даниэль Гинчек
Феликс Удуохай
Лука Йович
|87′
|90′
Элвис Реджбечай
|90′
Адмир Мехмеди
Жосуа Гилавоги
|90′+3′
Элвис Реджбечай
Ренато Штеффен
|90′+4′
Янник Герхардт
|90′+5′
Виллиам
|55%
|Владение мячом
|45%
|66%
|Процент точных передач
|59%
|7
|Удары в сторону ворот
|3
|3
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|4
|9
|Угловые
|3
|8
|Отборы
|12
|10
|Фолы
|10
|3
|Желтые карточки
|7
|–
|Красные карточки
|–
Айнтрахт
Расстановка 3‑5‑2
31
Трапп
23
Русс
20
Хасебе
2
Ндика
24
да Кошта
11
Гачинович
4
Ребич
15
Виллемс
10
Костич
9
Аллер
8
Йович
1
Кастельс
2
Виллиам
31
Кнохе
25
Брукс
15
Руссийон
13
Герхардт
27
Арнольд
23
Гилавоги
8
Штеффен
17
Удуохай
9
Вегорст
Вольфсбург
Расстановка 4‑3‑1‑2
«Айнтрахт» на своем поле проиграл «Вольфсбургу» в матче 13-го тура чемпионата Германии. В составе гостей голы забили Адмир Мехмеди и Даниэль Гинчек. Единственный раз за хозяев отличился Лука Йович в концовке встречи.
Матч ТВвчера в 13:56
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