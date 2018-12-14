Футбол

«Айнтрахт» установил рекорд среди немецких клубов в еврокубках
Sportbox.RU
02:20

Лацио — Айнтрахт
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
32′
Макото Хасебе
Обит Эван Ндика
Луис Альберто
50′
Хоакин Корреа
56′
Франческо Ачерби
58′
65′
Мият Гачинович
71′
Себастьен Алле
Мартин Касерес
Сенад Лулич
75′
Валон Бериша
Алессандро Росси
75′
76′
Симон Фалетт
79′
Николай Мюллер
Лука Йович
Данило Катальди
88′
88′
Мият Гачинович
Марк Штендера
90′
Марк Штендера
Франкфуртский «Айнтрахт», победив «Лацио» (2:1) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы, добился стопроцентного результата в квартете Н. Никогда прежде немецкие клубы не выигрывали все шесть матчей в групповом раунде Лиги чемпионов или Лиги Европы.
Sportbox.RU02:20

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«Айнтрахт» установил рекорд среди немецких клубов в еврокубках

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