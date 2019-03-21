Футбол

«Айнтрахт» установил минимальную цену на нападающего ЙовичаМатч ТВ 05:53

Германия — Сербия
1 – 1
Матч завершён
Товарищеские матчи, вчера
Стадион «Фольксваген-Арена»
12′
Лука Йович
Кай Хавертц
Марко Ройс
46′
Мануэль Нойер
Марк-Андре тер Штеген
46′
Юлиан Брандт
Леон Горетцка
56′
62′
Сергей Милинкович-Савич
Саша Лукич
63′
Мият Гачинович
Неманья Радонич
Леон Горетцка
69′
70′
Лука Йович
Милан Павков
79′
Дарко Лазович
Андрия Живкович
79′
Мирослав Богосавац
Стефан Митрович
88′
Неманья Максимович
Бранко Йовичич
Лукас Клостерманн
Тило Керер
90′
90′+3′
Милан Павков
Лерой Сане
Нико Шульц
90′+6′
Ранее стало известно, что «Барселона» готова заплатить за Йовича 50 миллионов евро, рассматривая серба в качестве замены Луису Суаресу. Йович, который является воспитанником «Црвены Звезды», в текущем сезоне забил 15 голов в 24 матчах бундеслиги, а также 7 мячей в 10 матчах Лиги Европы.
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