Футбол
«Айнтрахт» установил минимальную цену на нападающего ЙовичаМатч ТВ 05:53
|12′
Лука Йович
Кай Хавертц
Марко Ройс
|46′
Мануэль Нойер
Марк-Андре тер Штеген
|46′
Юлиан Брандт
Леон Горетцка
|56′
|62′
Сергей Милинкович-Савич
Саша Лукич
|63′
Мият Гачинович
Неманья Радонич
Леон Горетцка
|69′
|70′
Лука Йович
Милан Павков
|79′
Дарко Лазович
Андрия Живкович
|79′
Мирослав Богосавац
Стефан Митрович
|88′
Неманья Максимович
Бранко Йовичич
Лукас Клостерманн
Тило Керер
|90′
|90′+3′
Милан Павков
Лерой Сане
Нико Шульц
|90′+6′
Германия
Расстановка 4‑5‑1
22
Тер Штеген
2
Керер
5
Та
15
Зюле
3
Хальстенберг
18
Горетцка
6
Киммих
11
Ройс
21
Гюндоган
14
Шульц
9
Вернер
1
Дмитрович
2
Рукавина
5
Спаич
4
Миленкович
13
Митрович
7
Живкович
16
Лукич
19
Йовичич
18
Радонич
22
Ляйич
8
Павков
Сербия
Расстановка 4‑5‑1
21-летний сербский форвард принадлежит «Бенфике» и выступает за «Айнтрахт» на правах аренды, но уже объявлено, что летом Йович должен подписать полноценный контракт с немецким клубом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Шоу-бизнес
Суд расторг брак Марата Башарова
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Юлию Началову проводили в последний путь аплодисментами
Поклонники проводили гроб артистки продолжительными аплодисментами и криками «Браво!»
Обновлено в 09:06
Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Магнитогорске
Обновлено в 07:18
Здоровье
В России разработали новую вакцину от туберкулеза
В России разработали новую вакцину от туберкулеза для взрослых, препарат прошел доклинические исследования и первый этап клинических испытаний и показал высокую эффективность, заявила первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко
Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".
Обновлено в 02:56
Политика
В Wintershall оценили резолюцию ЕП по «Северному потоку — 2»
Резолюция Европарламента по «Северному потоку — 2» не имеет никакого значения для проекта, сообщил председатель правления Wintershall Марио Мерен.
Обновлено в 07:33
Транспорт
Участок красной ветки метро Москвы закроют с 30 марта
Пять станций Сокольнической линии московского метро закроют с 30 марта по 5 апреля в связи со строительством северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ).
Обновлено в 09:16
Экономика
Зарплаты региональных чиновников выросли на 7,7% в 2018 году
Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих в регионах РФ в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом и достигла 49,4 тыс. рублей, зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9%, составив 42,1 тыс. рублей.
Обновлено в 09:22
Экономика
В Россию прекратят поставлять жизненно важные лекарства
Японская фармацевтическая компания Takeda заявила о прекращении с апреля поставок на российский рынок трех препаратов серии "Никомед" из списка жизненно необходимых и важных лекарственных средств.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
В Москве задержали киллера с заклинившим пистолетом
В результате злоумышленник повредил манжет его куртки. Затем у него заклинил пистолет, после чего мужчина попытался скрыться.
Обновлено в 09:17
Общество
Голодец поручила усилить безопасность музеев и их коллекций
После ряда ЧП с экспонатами Минкультуры поручили провести проверки систем обеспечения безопасности учреждений и обучение персонала.
Обновлено в 08:18
Политика
Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину
Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 09:42
Экономика
Центробанк выявил 168 финансовых пирамид в 2018 году
Центробанк в 2018 году обнаружил 168 финансовых пирамид, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха.
Обновлено вчера в 13:50
Энергетика
Литр бензина в России за неделю подешевел на три копейки
Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 11 по 17 марта снизилась на три копейки и составила 43,98 рубля за литр.
Обновлено в 09:14
Спорт
Екатерина Юрлова-Перхт: «Погода в Холменколлене добавляет настроения»
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о своем состоянии в преддверии спринтерской гонки на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Обновлено в 02:36
Общество
Названы самые трудолюбивые регионы России
По информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учёта отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели занятого населения от 15 до 72 лет в России составила 37,1 часа.
Обновлено в 00:00
Экономика
Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий
Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.
Обновлено в 07:35
Экономика
МТС приняла новую дивидендную политику
Совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику на 2019-2021 годы, в соответствии с которой целевой показатель дивидендной доходности составляет не менее 28 руб. на одну обыкновенную акцию и 56 рубля за АДР в течение каждого календарного года.
Обновлено в 08:02
Энергетика
Медведев заявил, что люди не должны страдать от роста цен на бензин
Важно поддерживать сбалансированную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, люди не должны страдать от роста цен, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:43
Политика
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину
По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Спорт
Тарасова и Морозов завоевали серебро на ЧМ по фигурному катанию
Третье место заняли Наталья Забияко/Александр Энберт – 217,98. Морозова и Тарасов лидировали после короткой программы.
Обновлено в 01:24
Общество
Минздрав представил законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года
Минздрав завершил разработку законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) для людей младше 21 года.
Обновлено в 05:42
Общество
Депутаты предложили ввести единый знак качества детского питания
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести единый знак соответствия детского питания ГОСТам.
Обновлено в 09:16
Политика
Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией
Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 04:19
Политика
Оренбургскую область временно возглавил Денис Паслер
Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
Обновлено в 04:58
Политика
Жители Астаны митингуют против переименования столицы в Нурсултан
Полиция Казахстана задержала участников несанкционированной акции протеста против переименования столицы Астаны в Нурсултан.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»
Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.
Обновлено в 01:20
Футбол
ФИФА пожизненно дисквалифицировала арбитра
Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно дисквалифицировала тоголезского арбитра Коку Фагла за помощь в организации международных договорных матчей, сообщает на официальном сайте организации.
Обновлено в 08:52
Политика
В России проведут полную инвентаризацию недвижимости и земель
Как уточнила глава Росреестра Виктория Абрамченко, сейчас в России официально зарегистрировано более 160 миллионов объектов недвижимости.
Обновлено в 08:50