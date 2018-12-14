Футбол

«Айнтрахт» установил еврокубковый рекорд среди немецких команд
NewInform
02:31

Лацио — Айнтрахт
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
32′
Макото Хасебе
Обит Эван Ндика
Луис Альберто
50′
Хоакин Корреа
56′
Франческо Ачерби
58′
65′
Мият Гачинович
71′
Себастьен Алле
Мартин Касерес
Сенад Лулич
75′
Валон Бериша
Алессандро Росси
75′
76′
Симон Фалетт
79′
Николай Мюллер
Лука Йович
Данило Катальди
88′
88′
Мият Гачинович
Марк Штендера
90′
Марк Штендера
Немецкая команда одержала победу во всех шести матчах в группе, став первым клубом из Германии, который смог достичь этого показателя. Ни разу до этого немецкие команды не набирали в еврокубках максимального количества набранных очков.
NewInform02:31

Подробнее о событии

«Айнтрахт» установил рекорд среди немецких клубов в еврокубках

Sportbox.RU02:20

«Айнтрахт» установил рекорд среди немецких клубов в еврокубках

Матч ТВ02:20

«Айнтрахт» установил еврокубковый рекорд среди немецких клубов

Чемпионат01:38

«Айнтрахт» стал первым немецким клубом, одержавшим 6 побед на групповой стадии еврокубков

Спорт-Экспресс01:35

«Айнтрахт» – первая немецкая команда, выигравшая все матчи группы в еврокубках

Бомбардир.рувчера в 16:21

«Айнтрахт» – первый немецкий клуб, выигравший 6 матчей в группе ЛЧ/ЛЕ

Sports.ruвчера в 15:58

«Айнтрахт» стал первым немецким клубом, выигравшим все 6 матчей в группе ЛЕ или ЛЧ

Sport24.ruвчера в 15:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Футбол

Определились все возможные соперники «Зенита» в плей-офф Лиги Европы

Определились все возможные соперники петербургского «Зенита» в стадии плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 00:19
Футбол

«Спартак» проиграл «Вильярреалу» и завершил выступление в еврокубках

В 1/16 финала Лиги Европы вышли "Вильярреал" (10 очков) и "Рапид" (10), "Рейнджерс" (6) стал третьим и завершил выступление в турнире.
Обновлено вчера в 14:49
Футбол

Лопетеги оказался в списке кандидатов на пост главного тренера «Ромы»

Бывший тренер сборной Испании и мадридского «Реала» Хулен Лопетеги попал в расширенный список кандидатов на замену Эусебио Ди Франческо в «Роме».
Обновлено в 04:12
Футбол

«Фенербахче» объявил о назначении нового главного тренера

"Фенербахче" объявил о назначении Эрсуна Янала новым главным тренером.
Обновлено в 03:37
Футбол

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА после заключительных матчей групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Обновлено в 00:55
Футбол

Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Славии»

Главный тренер петербургской футбольной команды "Зенит" рассказал о причинах поражения от "Славии".
Обновлено вчера в 23:04
Футбол

Тренер «Тоттенхэма» прокомментировал слухи о его переходе в «Реал»

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о его возможном переходе в мадридский "Реал" или "Манчестер Юнайтед", передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:55
Футбол

Карпин: «Футболисты разъехались, теперь беседуем с дочей»

«Футболисты разъехались, теперь беседуем с дочей», — написал Карпин в инстаграме.
Обновлено в 04:44
Футбол

«Милан» впервые за 19 лет не вышел из группы в еврокубке

Итальянский "Милан" уступил греческому "Олимпиакосу" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:23
Футбол

Боккетти перенес операцию на голеностопном суставе

32-летний футболист получил травму голеностопного сустава перед матчем 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом».
Обновлено вчера в 12:07
Футбол

Сразу четыре игрока ЦСКА вошли в сборную недели ЛЧ по версии WhoScored

Четыре игрока московского ЦСКА попали в символическую сборную недели Лиги чемпионов по версии издания WhoScored, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:51
Футбол

ЮАР подала заявку на проведение Кубка Африки-2019

Министр спорта ЮАР подтвердил, что республика подала заявку на проведение Кубка Африки 2019 года.
Обновлено в 02:19
Футбол

Установивший рекорд по смене клубов футболист опять сменил клуб

42-летний футболист уже поиграл в 11 разных странах. Чаще всего в его списке команд числятся мексиканские клубы.
Обновлено вчера в 13:41
Футбол

Альба: игроки «Барселоны» с радостью приняли бы Морату

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, согласно которой ряды сине-гранатовых может пополнить нападающий «Челси» Альваро Мората, с которым он хорошо знаком по совместным выступлениям за сборную Испанию.
Обновлено в 03:29
Футбол

Победитель чемпионата России получит 5 млн долларов

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о призовых для победителя чемпионата России сезона 2018/19.
Обновлено в 03:40
ещё по теме
Главное