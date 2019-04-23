Футбол

«Айнтрахт» упустил победу над «Вольфсбургом»Soccer.ru вчера в 16:23

Вольфсбург — Айнтрахт
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Фольксваген-Арена»
41′
Лука Йович
48′
Себастьян Роде
Максимилиан Арнольд
55′
Янник Герхардт
Юнус Малли
64′
69′
Себастьян Роде
Джонатан де Гузман
69′
Лука Йович
Анте Ребич
Марсель Тиссеран
71′
78′
Джонатан де Гузман
Марсель Тиссеран
Ренато Штеффен
82′
85′
Гонсалу Пасиенсия
Даниэль Гинчек
Феликс Клаус
86′
Джон Брукс
90′
90′
Гонсалу Пасиенсия
Альмами Туре
В матче 30-го тура чемпионата Германии "Вольфсбург" и "Айнтрахт" сыграли вничью. "Волки" набирают 46 очков (9-е место), а у "Айнтрахта" 53 балла - 4-я строчка. Вольфсбург, стадион "Фольксваген".
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Вольфсбург» вырвал ничью у «Айнтрахта» в Бундеслиге

Газета.Ruвчера в 18:47

Вольфсбург - Айнтрахт - 1:1. Голы

Матч ТВвчера в 16:28

«Айнтрахт» в компенсированное время упустил победу над «Вольфсбургом»

Sport24.ruвчера в 16:27

«Айнтрахт» на последней минуте матча упустил победу над «Вольфсбургом»

Советский спортвчера в 16:24

«Вольфсбург» вырвал ничью в матче с «Айнтрахтом», забив на 90-й минуте

Чемпионатвчера в 16:23

«Вольфсбург» вырвал ничью у «Айнтрахта»

Спорт-Экспрессвчера в 16:28

Чемпионат Германии. «Вольфсбург» и «Айнтрахт» сыграли вничью

Sports.ru20 апреля в 02:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
Здоровье

Назван новый способ избежать ранней смерти

Специалисты американского колледжа кардиологов показали, что сидячий образ жизни повышает риск преждевременной смерти.
Обновлено в 00:34
Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено вчера в 10:12
Экономика

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Политика

В аэропорту Владивостока пассажир из КНДР ударил по камере журналиста

Неприятный инцидент произошёл, когда журналист южнокорейской компании SBS пытался задать пассажиру рейса из КНДР вопрос, а тот в ответ начал бить рукой по камере и после попытался побежать за другим журналистом.
Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено вчера в 13:27
Общество

В России дачников штрафуют за теплицы

Дачников в России пытаются привлечь к ответственности за теплицы, установленные не по закону.
Обновлено вчера в 03:35
Политика

Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено вчера в 15:18
Экономика

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 770 млрд руб

В предшествующий же год объем выявленных нарушений практически удвоился — с 965,8 млрд руб. в 2016 году до 1,87 трлн руб. в 2017-м.
Обновлено в 00:53
Общество

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено вчера в 11:08
Политика

Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину

Обновлено вчера в 15:32
Хоккей

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» в матче с «Каролиной»

Обновлено вчера в 22:20
Кино

Скончался продюсер «Выжившего» Стив Голин

Обновлено вчера в 15:33
Религия

Началась Страстная неделя у православных

«Совершенно секретно»: У православных началась Страстная неделя – последняя во время Великого поста. Она следует за Вербной неделей.
Обновлено вчера в 03:25
Культура

Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины

Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено 21 апреля в 18:43
Наука

Физическая активность препятствует старению мозга

Обновлено 20 апреля в 02:32
Происшествия

Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

Девушка рассказала, что после посещения вместе с компанией футболистов клуба "Эгоист" где-то в семь часов утра 8 октября она села в машину, стоявшую перед входом.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке возросло до 310

Обновлено в 00:00
Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено вчера в 15:46
Экономика

Гендиректором Афипского НПЗ стал топ-менеджер из компании Гуцериева

Завод для Гуцериева Гендиректором одного из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов на юге России — Афипского НПЗ в Краснодарском крае (принадлежит "Нефтегазиндустрии" Владимира Когана) — назначили Сергея Кращука, который последние два с половиной года возглавлял "Краснодарский перерабатывающий завод — Краснодарэконефть", входящий в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева.
Обновлено вчера в 14:32
Шоу-бизнес

Звезда «Кадетства» Артем Терехов сдал ДНК-тест

Обновлено вчера в 11:00
Политика

Президент Грузии осудила стычки в Панкисском ущелье

Обновлено вчера в 09:54
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

Обновлено вчера в 08:11
Путешествия

Россияне выбирают Петербург для отдыха в майские праздники

С 1 по 5 мая для путешествий и отдыха туристы чаще всего выбирают Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 06:12
Происшествия

Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено вчера в 14:43
Политика

Пятеро соратников Алексея Навального намерены баллотироваться в Мосгордуму

Яшин сказал, что в Москве уже есть пример успешной работы оппозиции во власти, упомянув о своей деятельности в Красносельском районе столицы.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Haaretz: Порошенко «сгубило» отсутствие российской водки

Действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение на выборах главы государства отчасти из-за того, что в страну был запрещен ввоз "любимой украинцами" российской водки.
Обновлено вчера в 21:28
Политика

Гройсман собирается идти на выборы в парламент Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует принять участие в парламентских выборах, которые должны будут пройти в стране осенью.
Обновлено вчера в 17:28
Космос

Калужанам разъяснят опасность космической угрозы

Ученый выступит в среду в нашем музее космонавтики с рассказом «Космические исследования и фундаментальная наука».
Обновлено вчера в 02:01
Кино

Первый трейлер фильма «Герой» с Александром Петровым появился в Сети

Кинокомпания Central Partnership опубликовала на просторах видеохостинга YouTube трейлер фильма «Герой», главного героя в котором сыграл российский актер Александр Петров.
Обновлено вчера в 09:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вольфсбург
Спортивный клуб
Немецкий футбольный клуб, участник Бундеслиги, чемпион Германии сезона 2008/09. Часть системы спортивного клуба «Вольфсбург».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное