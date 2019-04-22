Футбол

«Айнтрахт» упустил победу над «Вольфсбургом»Soccer.ru 16:23

Вольфсбург — Айнтрахт
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Фольксваген-Арена»
41′
Лука Йович
48′
Себастьян Роде
Максимилиан Арнольд
55′
Янник Герхардт
Юнус Малли
64′
69′
Себастьян Роде
Джонатан де Гузман
69′
Лука Йович
Анте Ребич
Марсель Тиссеран
71′
78′
Джонатан де Гузман
Марсель Тиссеран
Ренато Штеффен
82′
85′
Гонсалу Пасиенсия
Даниэль Гинчек
Феликс Клаус
86′
Джон Брукс
90′
90′
Гонсалу Пасиенсия
Альмами Туре
В матче 30-го тура чемпионата Германии "Вольфсбург" и "Айнтрахт" сыграли вничью. "Волки" набирают 46 очков (9-е место), а у "Айнтрахта" 53 балла - 4-я строчка. Вольфсбург, стадион "Фольксваген".
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