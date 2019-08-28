«Айнтрахт» в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы разгромил «Страсбур» — 3:0. Команды заканчивали встречу в формате «10 на 10». Французы в первой игре одержала победу (1:0), но немцы вышли в групповой этап за счет лучшей разницы мячей.

«Айнтрахт» разгромил «Страсбур» и вышел в групповой этап Лиги Европы

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