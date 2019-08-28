В первом матче соперником, который состоялся на прошлой неделе во Франции, "Страсбур" был сильнее со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух матчей в групповой этап турнира вышел немецкий клуб.

«Айнтрахт» разгромил «Страсбур» и вышел в групповой этап ЛЕ

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