Футбол
ProstoProSport«Айнтрахт» разгромил «Страсбур» и вышел в групповой этап ЛЕ
В первом матче соперником, который состоялся на прошлой неделе во Франции, "Страсбур" был сильнее со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух матчей в групповой этап турнира вышел немецкий клуб.
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Новые романтические отношения пошли по сценарию старых
Для анализа ученые отобрали опросы о характере романтических отношений в четыре периода: за год до расставания с первым партнером (средняя продолжительность отношений к этому моменту составляла три года) и в их последний год вместе, а также в начале новых отношений и через год после этого.
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Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины
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Своих соперников узнают два российских клуба - московский ЦСКА и "Краснодар".
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Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз «острый аппендицит», не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов.
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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,4%
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Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА
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Впервые в России самолеты напишут словесное послание в небе
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Верховная рада одобрила кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генпрокурора Украины.
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Peugeot представил самый мощный кроссовер Peugeot 3008 GT Hybrid
Peugeot представил самый мощный кроссовер Peugeot 3008 GT Hybrid с суммарной отдачей установки 300 лошадиных сил.
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Зеленский назвал главные задачи Верховной рады
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