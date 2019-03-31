«Айнтрахт» разгромил «Штутгарт» в матче чемпионата ГерманииГазета.Ru вчера в 14:13

Франкфуртский "Айнтрахт" одержал разгромную победу над "Штутгартом" в матче 27-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая во Франкфурте-на-Майне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Филип Костич, также отличился Лука Йович.

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