Футбол
«Айнтрахт» разгромил «Штутгарт» в матче чемпионата ГерманииГазета.Ru вчера в 14:13
|34′
Кристиан Гентнер
Даниэл Дидави
|39′
Эмилиано Инсуа
Себастьен Алле
|41′
Филип Костич
|45′
Макото Хасебе
|58′
Филип Костич
|64′
|72′
Стивен Цубер
Деннис Аого
Себастьен Алле
Джонатан де Гузман
|75′
|79′
Николас Гонсалес
Марио Гомес
Лука Йович
|84′
Анте Ребич
Гонсалу Пасьенсия
|85′
Филип Костич
Йетро Виллемс
|89′
|49%
|Владение мячом
|51%
|77%
|Процент точных передач
|70%
|3
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|3
|4
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|2
|5
|Угловые
|5
|9
|Отборы
|7
|15
|Фолы
|7
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Айнтрахт
Расстановка 3‑4‑3
31
Трапп
13
Хинтереггер
20
Хасебе
2
Ндика
24
да Кошта
17
Роде
5
Фернандес
15
Виллемс
6
де Гузман
39
Пасьенсия
8
Йович
1
Цилер
18
Кабак
21
Павар
4
Кемпф
32
Бек
10
Дидави
8
Кастро
3
Аого
2
Инсуа
14
Эссвайн
27
Гомес
Штутгарт
Расстановка 3‑5‑2
Франкфуртский "Айнтрахт" одержал разгромную победу над "Штутгартом" в матче 27-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая во Франкфурте-на-Майне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Филип Костич, также отличился Лука Йович.
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