Футбол

«Айнтрахт» разгромил «Штутгарт» в матче чемпионата ГерманииГазета.Ru 14:13

Айнтрахт — Штутгарт
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Коммерцбанк-Арена»
34′
Кристиан Гентнер
Даниэл Дидави
39′
Эмилиано Инсуа
Себастьен Алле
41′
Филип Костич
45′
Макото Хасебе
58′
Филип Костич
64′
72′
Стивен Цубер
Деннис Аого
Себастьен Алле
Джонатан де Гузман
75′
79′
Николас Гонсалес
Марио Гомес
Лука Йович
84′
Анте Ребич
Гонсалу Пасьенсия
85′
Филип Костич
Йетро Виллемс
89′
Франкфуртский "Айнтрахт" одержал разгромную победу над "Штутгартом" в матче 27-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая во Франкфурте-на-Майне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Филип Костич, также отличился Лука Йович.
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