Футбол
«Айнтрахт» разгромил «Штутгарт» в матче чемпионата ГерманииГазета.Ru 14:13
|34′
Кристиан Гентнер
Даниэл Дидави
|39′
Эмилиано Инсуа
Себастьен Алле
|41′
Филип Костич
|45′
Макото Хасебе
|58′
Филип Костич
|64′
|72′
Стивен Цубер
Деннис Аого
Себастьен Алле
Джонатан де Гузман
|75′
|79′
Николас Гонсалес
Марио Гомес
Лука Йович
|84′
Анте Ребич
Гонсалу Пасьенсия
|85′
Филип Костич
Йетро Виллемс
|89′
|49%
|Владение мячом
|51%
|77%
|Процент точных передач
|70%
|3
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|3
|4
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|2
|5
|Угловые
|5
|9
|Отборы
|7
|15
|Фолы
|7
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Айнтрахт
Расстановка 3‑4‑3
31
Трапп
13
Хинтереггер
20
Хасебе
2
Ндика
24
да Кошта
17
Роде
5
Фернандес
15
Виллемс
6
де Гузман
39
Пасьенсия
8
Йович
1
Цилер
18
Кабак
21
Павар
4
Кемпф
32
Бек
10
Дидави
8
Кастро
3
Аого
2
Инсуа
14
Эссвайн
27
Гомес
Штутгарт
Расстановка 3‑5‑2
Франкфуртский "Айнтрахт" одержал разгромную победу над "Штутгартом" в матче 27-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая во Франкфурте-на-Майне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Филип Костич, также отличился Лука Йович.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:58, Ашберн
Политика
Сатановский объяснил причину «истерики» НАТО из-за Крыма
Жесткая реакция США и НАТО на воссоединение Крыма с Россией обусловлена тем, что Североатлантический альянс не смог "прибрать к рукам" полуостров.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе в Германии
Как рассказал источник РИА Новости, Наталья Филева и ее отец летели в Германию на лечение. Также погиб пилот, все трое были россиянами.
Обновлено в 14:08
Футбол
«Краснодар» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России
Футболисты «Краснодара» на своем поле переиграли махачкалинский «Анжи» в матче двадцать первого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:45
Политика
СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине
Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40
Политика
Порошенко назвал Зеленского марионеткой
Марионеткой Коломойского назвал кандидата в президенты Украины комика Владимира Зеленского другой кандидат и действующий президент Петр Порошенко 31 марта на брифинге в своем избирательном штабе.
Обновлено в 15:20
Экономика
Верховный суд отказался пересматривать жалобу Кехмана
Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России.
Обновлено в 01:26
Экономика
Ученые выявили сокращение рынка нелегальных операций в России
Ученые считают, что такое сокращение может быть связано с тем, что в России сократилось число банков, проводивших нелегальные операции.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Волочкова откровенно рассказала, зачем закрыла комментарии в Instagram
Бывшая балерина Большого театра Анастасия Волочкова заявила, что специально оградила себя от «страшных теток с закрытыми и нулевыми аккаунтами», закрыв комментарии на своей странице в Instagram.
Обновлено в 13:08
Хоккей
Оформивший дубль в игре с «Тампой» Овечкин стал звездой дня в НХЛ
В матче против «Тампы» Овечкин забросил 50-ю и 51-ю шайбу в сезоне.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Два человека в ДНР пострадали в результате обстрелов ВСУ
Мужчина и женщина пострадали в результате миномётного обстрела боевиками ВСУ территории Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 09:51
Политика
В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов
О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено в 13:49
Политика
Пореченков ответил на оскорбления Зеленского
Обновлено в 15:22
Политика
Косачев не исключил непризнания Россией итогов выборов на Украине
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не исключил непризнания Россией итогов президентских выборов на Украине.
Обновлено в 15:26
Политика
США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро
Вашингтон заставит Москву "заплатить" за поддержку Николаса Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Обновлено в 12:37
Футбол
«Зенит» на своем поле одержал победу над «Оренбургом»
Обновлено в 09:41
Происшествия
Из канала Грибоедова достали труп женщины в красном шарфе
Труп женщины извлекли из канала Грибоедова в Петербурге.
Обновлено в 11:22
Спорт
Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону
Обновлено в 05:11
Экономика
Кабмин России отказался от идеи установки «умных» счетчиков на газ
Кабмин РФ отказался от идеи обязательной установки «умных» счетчиков на газ по причине дороговизны реализации подобной программы.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи
Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.
Обновлено в 07:30
Наука
Собак научили распознавать запах эпилептического припадка
Обновлено 29 марта в 05:58
Происшествия
Легковой автомобиль сбил коляску с ребенком в Калуге
Обновлено в 11:55
Происшествия
Двое детей погибли в результате торнадо в Китае
Двое детей погибли в Китае в результате торнадо, который обрушился на провинцию Хэнань в центре страны в воскресенье, 31 марта, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:24
Политика
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Политика
Путин не спасет: политологи прочат России ожесточенный передел власти
Ближайшие несколько лет могут привести Россию к масштабной войне элит, в которой все выступят против всех, а роль главы государства Владимира Путина на этом фоне начнет ослабевать – президент перестанет быть авторитетом и последней инстанцией.
Обновлено в 01:12
Политика
Саакашвили призвал поддержать Зеленского
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес
Певица Натали празднует свое 45-летие
Натали, известная как исполнительница песен «О, Боже, какой мужчина!» и «Ветер с моря дул», сегодня отмечает свой 45-й день рождения.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
В США назвали лучшее оружие НАТО для борьбы с Россией
Американский портал Business Insider опубликовал список «самых мощных» образцов вооружения НАТО, которых можно задействовать в конфликте с Россией.
Обновлено в 02:18