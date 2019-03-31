«Айнтрахт» разгромил «Штутгарт» и поднялся в зону Лиги чемпионовSport24.ru вчера в 14:06

За счет победы «Айнтрахт» (49 очков, 4-е место) ворвался в зону Лиги чемпионов, обойдя менхенгладбахскую «Боруссию». «Штутгарт» (20 очков, 16-я позиция) продолжает идти в зоне переходных матчей.

«Айнтрахт» разгромил «Штутгарт» и поднялся в зону Лиги чемпионов

Политика Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

Экономика «Русал» возобновил поставки алюминия в США «Русал» в полном объеме восстановил поставки первичного алюминия на рынки США и Европы, заявил в интервью ТАСС на Красноярском экономическом форуме гендиректор компании Евгений Никитин.

Политика В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.

Важное за сутки Определена оптимальная частота стирки джинсов Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.

Транспорт Динар Гильмутдинов заявил, что разметки на дорогах Башкирии нет Что касается других городов республики, то пока там будет наноситься обычная разметка.

Общество Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в апреле Апрель практически на всей территории страны ожидается теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Общество Стерлигов продает хлеб для бедных за 440 рублей Стерлигов называет его хлебом для бедных. Получив первые возмущенные отклики на такой прейскурант, Стерлигов был вынужден объясняться.

Культура Видео Зеленского и Началовой из общего фильма опубликовали в сети В сети опубликовано видео из российско-украинского телевизионного мюзикла "Три мушкетера", в котором сыграли певица Юлия Началова и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Происшествия Специалисты МАКа приступили к расследованию авиакатастрофы в Германии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к работе по расследованию крушения самолета, в котором погибла совладелец S7 Наталия Филева.

Происшествия В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант» Отмечалось, что неизвестные сломали компьютеры и украли жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора издания.

Политика Рогозин объяснил отсутствие у России метанового двигателя По мнению главы «Роскосмоса», «метановый двигатель даст нам возможность многократного использования ракет-носителей».

Экономика Названа самая прибыльная компания мира 2018 года Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.

Экономика Зампред правления «Газпрома» Круглов перешел на работу в госслужбу Отмечается, что заместитель председателя правления Андрей Круглов освобожден от должности из-за перехода на государственную службу.

Происшествия Два генерала дали показания по делу бывшего замполпреда Ключевыми в показаниях генерала Леденева оказались его многократные заявления, что угроз ни от одного из обвиняемых к нему не поступало.

Экономика Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.

Происшествия В Мытищах более 40 детей отравились в лагере Восемь взрослых и 41 ребенок отравились в детском оздоровительном лагере "Клязьма" в городском округе Мытищи Московской области при проведении танцевального конкурса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика Весенний призыв в России стартовал с рядом изменений В России 1 апреля стартовал весенний призыв граждан на военную службу, сообщили в Минобороны.

Происшествия ФСБ изъяла в Красноярске партию наркотиков на 7 миллионов По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара на «чёрном рынке» составляет около 7 миллионов рублей.

Футбол «Спартак» не смог уговорить Мелкадзе Мелкадзе в последнем сезоне принимал участие в четырёх матчах за "Спартак" и 13 игр он провёл за "Спартак-2".

Политика Договор о дружбе России и Украины прекратил действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.

Шоу-бизнес Мама Сергея Лазарева нежно поздравила сына с днем рождения Кстати, у Сергея Лазарева уже есть сын. Никита родился еще в 2014 году, но певец долго скрывал его от публики.