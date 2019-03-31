Футбол

«Айнтрахт» разгромил «Штутгарт» и поднялся в зону Лиги чемпионовSport24.ru вчера в 14:06

Айнтрахт — Штутгарт
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Коммерцбанк-Арена»
34′
Кристиан Гентнер
Даниэл Дидави
39′
Эмилиано Инсуа
Себастьен Алле
41′
Филип Костич
45′
Макото Хасебе
58′
Филип Костич
64′
72′
Стивен Цубер
Деннис Аого
Себастьен Алле
Джонатан де Гузман
75′
79′
Николас Гонсалес
Марио Гомес
Лука Йович
84′
Анте Ребич
Гонсалу Пасьенсия
85′
Филип Костич
Йетро Виллемс
89′
За счет победы «Айнтрахт» (49 очков, 4-е место) ворвался в зону Лиги чемпионов, обойдя менхенгладбахскую «Боруссию». «Штутгарт» (20 очков, 16-я позиция) продолжает идти в зоне переходных матчей.
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