Футбол

«Айнтрахт» разгромил «Ганновер» в чемпионате ГерманииРИА Новости 11:36

Ганновер-96 — Айнтрахт
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «АВД-Арена»
54′
Анте Ребич
55′
Данни да Кошта
Фелипе Тревизан
60′
63′
Лука Йович
Марвин Бакалож
Бобби Шоу Вуд
65′
Николай Мюллер
Флорент Муслия
65′
75′
Себастьян Роде
Йетро Виллемс
Такума Асано
Жонатас
75′
86′
Себастьен Алле
Гонсалу Пасьенсия
90′
Филип Костич
90′+1′
Анте Ребич
Мият Гачинович
Футболисты франкфуртского "Айнтрахта" разгромили "Ганновер" в матче 23-го тура чемпионата Германии. Встреча, прошедшая в Ганновере, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голы забили Анте Ребич (54-я минута), Лука Йович (63) и Филип Костич (90).
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