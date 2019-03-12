Футбол
«Айнтрахт» разгромил «Фортуну» в матче чемпионата ГерманииРИА Новости 17:39
Франкфуртский "Айнтрахт" в гостях победил "Фортуну" в матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча, прошедшая в понедельник в Дюссельдорфе, завершилась со счетом 3:0 в пользу "Айнтрахта". Голы забили Гонсало Пасьенса (48-я минута) и Себастьян Алле (90+1, 90+3).
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