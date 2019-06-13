Футбол

«Айнтрахт» рассчитывает подписать вратаря «ПСЖ»Спорт-Экспресс вчера в 21:55

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В минувшем сезоне Трапп провел 45 матчей за "Айнтрахт", в которых пропустил 61 гол.
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Спорт-Экспрессвчера в 21:55
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