Футбол
«Айнтрахт» рассчитывает подписать вратаря «ПСЖ»Спорт-Экспресс вчера в 21:55
В минувшем сезоне Трапп провел 45 матчей за "Айнтрахт", в которых пропустил 61 гол.
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Хоккей
Сенсация на льду: «Сент-Луис» стал обладателем Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Полиция предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
Поправки в Правила освидетельствования лиц на состояние опьянения подготовило Министерство внутренних дел России.
Обновлено 11 июня в 14:33
Политика
Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими
Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Путин назвал ШОС многоплановой организацией
Президент России Владимир Путин заявил, что ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой организацией. Об этом сообщает телеканал "МИР".
Обновлено в 00:14
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы СО2 превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
Обновлено вчера в 20:35
Экономика
Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку
При вложении денег на 6–9 месяцев ставка нового вклада составит 6% годовых, на 9–12 месяцев – 6,25%, на 12–18 месяцев – 6,5%. Выплата процентов в конце срока без капитализации.
Обновлено в 02:00
Транспорт
Злостным нарушителям ПДД могут запретить пользоваться каршерингом
МВД прорабатывает возможность введения запрета на использование каршеринговых автомобилей злостным нарушителям правил дорожного движения, а также водителям, которые ранее были лишены прав.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Обновлено вчера в 07:35
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Общество
В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки
Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) опирается именно на базы совета США по географическим названиям, напоминает агентство "Интерфакс".
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве
Обновлено вчера в 14:03
Транспорт
В автоматах по продаже билетов московского метро произошел сбой
В работе автоматов по продаже билетов на проезд в Московском метрополитене в четверг, 13 июня, произошел сбой.
Обновлено в 02:21
Общество
СМИ узнали о поддержке Минздравом продажи алкоголя в спецмагазинах
Минздрав поддержал депутатский законопроект о продаже спиртных напитков и табачных изделий только в специализированных магазинах, куда будет запрещен вход лицам, не достигшим 18 лет.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Севастополе спасение унесенного потоком воды ребенка попало на видео
Обновлено вчера в 10:19
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Здоровье
В Минздраве опровергли миф о безопасности электронных сигарет
Ранее комиссия Правительства РФ поддержала проект закона о распространении антитабачных мер на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в частности — о запрете их употребления в общественных местах.
Обновлено вчера в 08:53
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов
Обновлено вчера в 12:16
Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ
В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал кот
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия
В США мужчина подрался с медведем из-за собаки
В пригороде Лос-Анджелеса мужчина подрался с медведицей, которая напала на его собаку, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 20:26
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о российском «оружии конца света»
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
В суд передано уголовное дело о фиктивной прописке первоклассника
В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о поддельной прописке ребенка ради зачисления в первый класс.
Обновлено в 01:24
Культура
Кончита Вурст шокировала зрителей концерта в Вене новым образом
Победитель международного песенного конкурса «Евровидение-2014» в Копенгагене вышел на сцену в Вене, облачившись в кожаную обтягивающую сбрую, цилиндр, а также сексуальные черные сетчатые чулки и в туфли с высокой шпилькой.
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия
На нефтяные танкеры в Оманском заливе совершена атака
Нападения на два нефтеналивных судна произошли в Оманском заливе, сообщает телеканал «Пресс-ТВ».
Обновлено в 02:07
Происшествия
В Сочи заметили человека, похожего на умершего Цапка
Лицо человека, очень похожего на лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка, попало в объектив камеры на месте страшного ДТП в Сочи 4 июня, где BMW врезался в отбойник, пишет «КП».
Обновлено в 00:39
Экономика
Кредиторы предлагают Utair подумать о продаже вертолетной компании
Кредиторы предлагают Utair подумать о продаже ее крупнейшего актива – компании «Ютэйр – вертолетные услуги» (ЮтВУ), это крупнейший в России и один из крупных в мире вертолетных операторов.
Обновлено вчера в 16:51