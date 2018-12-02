Футбол

«Айнтрахт» проиграл дома «Вольфсбургу» и упустил шанс обойти «Баварию»
Спорт-Экспресс
14:07

Айнтрахт — Вольфсбург
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Коммерцбанк-Арена»
10′
Джон Брукс
Желсон Фернандес
12′
28′
Ваут Вегорст
31′
Адмир Мехмеди
35′
Павао Перван
Кевин Трапп
55′
Желсон Фернандес
Йетро Виллемс
63′
Джонатан де Гузман
Мият Гачинович
63′
68′
Даниэль Гинчек
82′
Жером Руссийон
Марко Русс
82′
83′
Даниэль Гинчек
Феликс Удуохай
Лука Йович
87′
90′
Элвис Реджбечай
90′
Адмир Мехмеди
Жосуа Гилавоги
90′+3′
Элвис Реджбечай
Ренато Штеффен
90′+4′
Янник Герхардт
90′+5′
Виллиам
"Вольфсбург" на выезде победил "Айнтрахт" в матче 13-го тура бундеслиги - 2:1. Франкфуртцы занимают пятое место в таблице чемпионата Германии. Из-за поражения они упустили шанс обойти "Баварию" и "Лейпциг" и догнать менхенгладбахскую "Боруссию".
Спорт-Экспресс14:07

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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 16:12, Ашберн
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