Футбол

«Айнтрахт» проиграл «Майнцу» в матче БундеслигиProstoProSport 14:02

Айнтрахт — Майнц 05
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Коммерцбанк-Арена»
23′
Мусса Ньяхате
46′
Даниэль Бросински
Джулио Донати
53′
Энтони Уджа
57′
Энтони Уджа
Симон Фалетт
Себастьен Алле
61′
Желсон Фернандес
Джонатан де Гузман
61′
Филип Костич
77′
Лука Йович
Гонсалу Пасиенсия
77′
81′
Дэнни Латца
Боте Баку
90′
Энтони Уджа
Нико Бунгерт
«Майнц» обыграл «Айнтрахт» в гостевом матче 33-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:0.
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