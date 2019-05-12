Футбол
«Айнтрахт» проиграл «Майнцу» в матче БундеслигиProstoProSport 14:02
|23′
Мусса Ньяхате
|46′
Даниэль Бросински
Джулио Донати
|53′
Энтони Уджа
|57′
Энтони Уджа
Симон Фалетт
Себастьен Алле
|61′
Желсон Фернандес
Джонатан де Гузман
|61′
Филип Костич
|77′
Лука Йович
Гонсалу Пасиенсия
|77′
|81′
Дэнни Латца
Боте Баку
|90′
Энтони Уджа
Нико Бунгерт
|59%
|Владение мячом
|41%
|74%
|Процент точных передач
|67%
|5
|Удары в сторону ворот
|5
|4
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|5
|9
|Угловые
|6
|7
|Отборы
|12
|10
|Фолы
|20
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Айнтрахт
Расстановка 3‑5‑2
31
Трапп
19
Абраам
9
Аллер
13
Хинтереггер
24
да Кошта
6
де Гузман
20
Хасебе
11
Гачинович
10
Костич
39
Пасиенсия
4
Ребич
22
Мюллер
2
Донати
19
Ньяхате
42
Хак
3
Мартин
14
Кунде
25
Гбамен
5
Боэтиюс
34
Баку
26
Бунгерт
9
Матета
Майнц 05
Расстановка 4‑3‑1‑2
«Майнц» обыграл «Айнтрахт» в гостевом матче 33-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:0.
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