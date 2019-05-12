«Айнтрахт» проиграл «Майнцу» и упустил место в Лиге чемпионовСпорт-Экспресс 14:15

"Айнтрахт" проиграл "Майнцу" в матче 33-го тура чемпионата Германии - 0:2. Клуб из Франкфурта упустил шанс подняться на четвертое место в зону Лиги чемпионов и остался шестым. На счету менхенгладбахской "Боруссии" и "Байера" - по 55 очков, у "Айнтрахта" - 54.

«Айнтрахт» проиграл «Майнцу» и упустил место в Лиге чемпионов

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