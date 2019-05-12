Футбол

«Айнтрахт» проиграл «Майнцу» и упустил место в Лиге чемпионовСпорт-Экспресс 14:15

Айнтрахт — Майнц 05
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Коммерцбанк-Арена»
23′
Мусса Ньяхате
46′
Даниэль Бросински
Джулио Донати
53′
Энтони Уджа
57′
Энтони Уджа
Симон Фалетт
Себастьен Алле
61′
Желсон Фернандес
Джонатан де Гузман
61′
Филип Костич
77′
Лука Йович
Гонсалу Пасиенсия
77′
81′
Дэнни Латца
Боте Баку
90′
Энтони Уджа
Нико Бунгерт
"Айнтрахт" проиграл "Майнцу" в матче 33-го тура чемпионата Германии - 0:2. Клуб из Франкфурта упустил шанс подняться на четвертое место в зону Лиги чемпионов и остался шестым. На счету менхенгладбахской "Боруссии" и "Байера" - по 55 очков, у "Айнтрахта" - 54.
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«Айнтрахт» проиграл «Майнцу» в матче Бундеслиги

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