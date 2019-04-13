Футбол

«Айнтрахт» проиграл «Аугсбургу», играя весь второй тайм вдесятеромМатч ТВ вчера в 14:06

Айнтрахт — Аугсбург
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Коммерцбанк-Арена»
Гонсалу Пасиенсия
14′
Мартин Хинтереггер
Обит Эван Ндика
26′
31′
Марко Рихтер
40′
Грегори Кобель
Андреас Люте
Желсон Фернандес
41′
45′+1′
Михаэль Грегорич
45′+4′
Марко Рихтер
Желсон Фернандес
47′
Гонсалу Пасиенсия
Мият Гачинович
54′
Себастьян Роде
Джонатан де Гузман
66′
Анте Ребич
69′
83′
Альфред Финнбогасон
Юлиан Шибер
84′
Михаэль Грегорич
90′+2′
Ку Чжа Чхоль
Кристоф Янкер
Автором единственного точного удара в составе проигравших стал Гонсалу Пасьенсия. Отметим, что «Айнтрахт» играл вдесятером с 47-й минуты после удаления Желсона Фернандеша. «Айнтрахт» остался на 4-й позиции в турнирной таблице, имея в активе 52 очка, а у «Аугсбурга» стало 28 очков.
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