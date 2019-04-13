«Айнтрахт» проиграл «Аугсбургу», играя весь второй тайм вдесятеромМатч ТВ вчера в 14:06

Автором единственного точного удара в составе проигравших стал Гонсалу Пасьенсия. Отметим, что «Айнтрахт» играл вдесятером с 47-й минуты после удаления Желсона Фернандеша. «Айнтрахт» остался на 4-й позиции в турнирной таблице, имея в активе 52 очка, а у «Аугсбурга» стало 28 очков.

«Айнтрахт» проиграл «Аугсбургу», играя весь второй тайм вдесятером

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