Футбол

«Айнтрахт» примет «Челси» в полуфинале Лиги ЕвропыREGNUM 05:33

Айнтрахт — Челси
сегодня
в 15:00
Лига Европы, Полуфинал
Стадион «Коммерцбанк-Арена»
Франкфуртский «Айнтрахт» и лондонский «Челси» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча пройдёт во Франкфурте-на-Майне 2 мая. В четвертьфинале турнира «Айнтрахт» выбил из борьбы португальскую «Бенфику».
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