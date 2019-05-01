Футбол
«Айнтрахт» примет «Челси» в полуфинале Лиги ЕвропыREGNUM 05:33
Франкфуртский «Айнтрахт» и лондонский «Челси» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча пройдёт во Франкфурте-на-Майне 2 мая. В четвертьфинале турнира «Айнтрахт» выбил из борьбы португальскую «Бенфику».
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«Айнтрахт» — «Челси». Прогноз (к. 1.48) и ставки на матч Лиги Европы 2 мая 2019 года
LiveSport.ru29 апреля в 22:47
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