Футбол

«Айнтрахт» примет «Челси» в полуфинале Лиги ЕвропыREGNUM 05:33

Айнтрахт — Челси
сегодня
в 15:00
Лига Европы, Полуфинал
Стадион «Коммерцбанк-Арена»
Франкфуртский «Айнтрахт» и лондонский «Челси» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча пройдёт во Франкфурте-на-Майне 2 мая. В четвертьфинале турнира «Айнтрахт» выбил из борьбы португальскую «Бенфику».
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«Айнтрахт» — «Челси». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч полуфинала Лиги Европы 2 мая 2019 года

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«Айнтрахт» примет «Челси» в полуфинале Лиги Европы

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Немецкий футбольный клуб, базируется во Франкфурте-на-Майне. Выступает в Бундеслиге.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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