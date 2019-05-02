Футбол
«Айнтрахт» примет «Челси» в полуфинале Лиги ЕвропыREGNUM 05:33
Франкфуртский «Айнтрахт» и лондонский «Челси» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча пройдёт во Франкфурте-на-Майне 2 мая. В четвертьфинале турнира «Айнтрахт» выбил из борьбы португальскую «Бенфику».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:12, Ашберн
Политика
Сроки возвращения Донбасса назвал советник Зеленского
Иван Апаршин, который является советником избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что украинские власти смогут вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 09:53
Политика
Патриарх Кирилл прокомментировал трагедию в Одессе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал события в Одессе пятилетней давности, когда в результате стычек «антимайдановцев» и радикалов погибли 48 человек и более двух сотен пострадали.
Обновлено в 07:59
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
В Петербурге дети живут в квартире, кишащей тараканами и клопами
Спят дети на матрацах в одежде, полы в комнатах завалены мусором и экскрементами, а кухня просто кишит тараканами, клопами и мошкарой.
Обновлено в 06:08
Политика
Новые слушания по делу об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая
Дополнительные слушания по делу об экстрадиции журналиста и основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут 30 мая.
Обновлено в 09:16
Футбол
Marca: Касильяс может завершить карьеру после инфаркта
Голкипер «Порту» Икер Касильяс может завершить выступления после того, как перенес инфаркт.
Обновлено в 08:59
Общество
В России могут ограничить размещение магазинов в жилых домах
В России могут ограничить размещение в жилых домах магазинов и объектов, связанных с оказанием услуг, если они мешают комфортному проживанию граждан в таких домах, следует из поручения президента Владимира Путина правительству страны.
Обновлено в 07:28
Политика
Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на НТВ
Напомним, что телеканал НТВ анонсировал шоу «Магия», записанное в 2011 году.
Обновлено в 09:53
Энергетика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн
46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Здоровье
Диетолог оценила исследование учёных о продукте для борьбы с ожирением
Ведущий научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук, диетолог Ольга Григорьян прокомментировала RT результаты исследования японских учёных, которые выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.
Обновлено в 06:46
Транспорт
В Москве началось благоустройство Капотни
Обновлено в 08:32
Экономика
Модный ЗОЖ: продажи полезных продуктов выросли на 13%
Статистика, с которой ознакомились «Известия», показала, что в среднем на 13% в натуральном выражении выросли продажи продукции, которую традиционно употребляют те, кто ведет здоровый образ жизни.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
О разгоне 1 мая мирного шествия заявил омбудсмен Петербурга
Обновлено в 04:47
Культура
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер тайно вышла замуж в Лас-Вегасе
Известная актриса, получившая мировую известность благодаря роли в культовом фэнтазийном киносериале "Игра престолов" тайно вышла замуж за музыканта и актера Джо Джонаса.
Обновлено в 09:05
Общество
Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту
2 мая британской принцессе исполняется 4 года. Снимки сделала ее мать, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.
Обновлено в 05:56
Технологии
В США после двухлетнего исследования разрешили продавать IQOS
В сообщении отмечается, что решение принято «после тщательного и научно обоснованного исследования».
Обновлено в 03:29
Политика
Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»
Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
Обновлено в 05:40
Музыка
Муж Нетребко не признал дочь Алсу победительницей «Голоса»
У себя в инстаграме муж оперной дивы Анны Нетребко назвал "своего" победителя - 12-летнего казахстанца Ержана Максима.
Обновлено в 09:14
Музыка
Лазарев заявил о необходимости сдать кровь перед «Евровидением»
Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь.
Обновлено в 06:17
Футбол
Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»
Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Стала известна возможная причина пожара в иркутском ТРЦ
Обновлено в 09:35
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Алсу сделает заявление после скандала на шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 03:10
Авто
FAW вывел на рынок премиальный седан Hongqi H5 — «убийцу» Mazda 6
Китайский автогигант FAW начал продажи обновленного бизнес-седана Hongqi H5.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
Журналист РИА Новости подала жалобу на действия французской полиции
Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова подала жалобу на действия французской полиции во время манифестации в Париже в Генеральную инспекцию национальной полиции Франции (IGPN).
Обновлено в 07:58