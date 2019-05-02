Футбол

«Айнтрахт» примет «Челси» в полуфинале Лиги ЕвропыREGNUM 05:33

Айнтрахт — Челси
сегодня
в 15:00
Лига Европы, Полуфинал
Стадион «Коммерцбанк-Арена»
Айнтрахт
Расстановка 3‑4‑3
31
Трапп
  
19
Абраам
  
20
Хасебе
  
13
Хинтереггер
  
24
да Кошта
  
17
Роде
  
5
Фернандес
  
3
Фалетт
  
11
Гачинович
  
8
Йович
  
10
Костич
  
1
Аррисабалага
  
28
Аспиликуэта
  
30
Луиз
  
27
Кристенсен
  
33
Палмьери
  
7
Канте
  
5
Жоржиньо
  
12
Лофтус-Чик
  
11
Педро
  
18
Жиру
  
22
Виллиан
  
Челси
Расстановка 4‑3‑3
Франкфуртский «Айнтрахт» и лондонский «Челси» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча пройдёт во Франкфурте-на-Майне 2 мая. В четвертьфинале турнира «Айнтрахт» выбил из борьбы португальскую «Бенфику».
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