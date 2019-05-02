Футбол
«Айнтрахт» примет «Челси» в полуфинале Лиги ЕвропыREGNUM 05:33
Айнтрахт
Расстановка 3‑4‑3
31
Трапп
19
Абраам
20
Хасебе
13
Хинтереггер
24
да Кошта
17
Роде
5
Фернандес
3
Фалетт
11
Гачинович
8
Йович
10
Костич
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
30
Луиз
27
Кристенсен
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
12
Лофтус-Чик
11
Педро
18
Жиру
22
Виллиан
Челси
Расстановка 4‑3‑3
Франкфуртский «Айнтрахт» и лондонский «Челси» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча пройдёт во Франкфурте-на-Майне 2 мая. В четвертьфинале турнира «Айнтрахт» выбил из борьбы португальскую «Бенфику».
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