Футбол
«Айнтрахт» подписал хавбека дортмундской «Боруссии»Евро-футбол.ру 08:26
Полузащитник Себастьян Роде сменил дортмундскую "Боруссию" на франкфуртский "Айнтрахт".
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Футбол
Новичок «Динамо» Н’Жье опубликовал секс-видео в соцсетях
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Происшествия
Участников незаконной акции в Москве задерживает полиция
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Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
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Политика
Путин объяснил смысл своих погружений под воду
Президент России Владимир Путин заявил, что погружается под воду и летает в небе, чтобы лучше понимать цену труда россиян, которые работают в подобных условиях.
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В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь». Об этом сообщили в эфире телеканала.
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Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в третьем туре РПЛ
Обновлено в 11:36
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Центрально-Африканская Республика (ЦАР) отозвала признание самопровозглашенной республики Косово.
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Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.
Обновлено в 09:09
Экономика
Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях
Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
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Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовали
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
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Кино
На Аляске погибла актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске.
Обновлено в 07:34
Политика
Пекин обещал плечом к плечу с Москвой защищать права Китая и России
В Бразилии на полях министерского заседания БРИКС состоялась встреча руководителей внешнеполитических ведомств России и Китая Сергея Лаврова и Ван И. Китай заявил о готовности "плечом к плечу" с Россией "защищать законные права" двух стран, а также "поддерживать справедливость на международной арене".
Обновлено в 00:26
Религия
В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек
Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.
Обновлено в 11:23
Происшествия
На «Скандинавии» в ДТП с тремя машинами пострадали люди
Как стало известно в субботу, 27 июля, на 73-м километре трассы «Скандинавия» столкнулись три машины. В результате есть пострадавшие.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля
По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.
Обновлено в 08:16
Политика
Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
Обновлено в 11:26
Политика
Минздрав Украины может возглавить владелец сети частных клиник
Основатель сети частных клиник "Борис" на Украине Михаил Радуцкий может возглавить министерство здравоохранения страны, сменив на этом посту Ульяну Супрун, которая пребывает на должности исполняющей обязанностей главы ведомства.
Обновлено в 10:58
Музыка
Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу
Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия
Опубликовано видео с места падения самолёта в Подмосковье
Видео с места падения легкомоторного самолёта в Серпуховском городском округе Московской области опубликовал телеканал «360».
Обновлено в 09:17
Политика
Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией
По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.
Обновлено в 04:49
Политика
Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на пляже
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 11:07
Происшествия
В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море
Дети 12, 13 и 14 лет пропали после купания в Каспийском море. В последний раз их видели живыми, плавающими на надувном матрасе.
Обновлено в 07:27
Общество
Немирный протест. Протестующие в Москве пустили в ход взрывпакеты
По информации «Вестей», при попытке прорыва протестующие применили несколько взрывпакетов.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
Джоли отправилась в салон красоты в топе в бельевом стиле
Для появления на публике Джоли выбрала костюм в бельевом стиле — шелковый топ и брюки черного цвета.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей
Юриста Фонда борьбы с коррупцией, экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП), об этом она сообщила в Twitter.
Обновлено в 11:22