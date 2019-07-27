Футбол

«Айнтрахт» подписал хавбека дортмундской «Боруссии»Евро-футбол.ру 08:26

Полузащитник Себастьян Роде сменил дортмундскую "Боруссию" на франкфуртский "Айнтрахт".
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«Айнтрахт» приобрел Роде у дортмундской «Боруссии»

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