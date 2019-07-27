Политика Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.

Происшествия На акции протеста у мэрии Москвы распылили газ На несанкционированной акции протеста у здания мэрии Москвы распылили газ, сотрудники полиции разыскивают тех, кто это сделал.

Автоспорт Феттель оказался последним в квалификации «Гран-при Германии» Пилот "Феррари" Себастьян Феттель столкнулся с техническими проблемами во время квалификации "Гран-при Германии".

Общество Город Тулун в Иркутской области снова затопило Город Тулун в Иркутской области, который месяц назад пострадал от сильных осадков, снова затопило.

Политика Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".

Происшествия Два американца сознались в убийстве итальянского карабинера в Риме Два американских туриста, задержанных по подозрению в убийстве карабинера в центре Рима, полностью признали свою вину.

Религия В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.

Общество Названы распространённые ошибки в русском языке Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».

Общество Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.

Происшествия Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье Легкомоторный самолет разбился в районе Серпухова Московской области. Об этом 27 июля сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Политика Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.

Политика Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.

Политика Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией.

Политика Глава УПЦ КП Филарет пропустил заседание синода ПЦУ Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет в очередной раз пропустил заседание синода Православной церкви Украины (ПЦУ), которое провел митрополит Епифаний.

Политика Украинцы разозлились из-за фото Зеленского с пляжа Ранее сообщалось, что Зеленский выложил фото с пляжа в компании полуголых мужчин.

Космос Космический грузовик Dragon прибыл на МКС Космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию (МКС). NASA ведет прямую трансляцию на своем сайте.

Происшествия В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море Дети 12, 13 и 14 лет пропали после купания в Каспийском море. В последний раз их видели живыми, плавающими на надувном матрасе.

Политика Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки Президент Владимир Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие Штатный носитель «Посейдонов» будет спущен на воду до конца года Конструкторы провели работу над ее оптимизацией под беспилотные подводные аппараты «Посейдон» и спустили на воду в апреле 2019 года.

Шоу-бизнес Согдиана стала мамой в третий раз Накануне звезда поделилась радостным событием и рассказала, что вновь стала мамой: она родила третьего сына.

Общество В Кронштадте открыли сквер памяти «Варяга» В Кронштадте открыли сквер, посвященный символу дружбы города с корейским городом-партнером Инчхон и памяти легендарного крейсера "Варяг", сообщает пресс-служба правительства Петербурга.