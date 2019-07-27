Футбол
«Айнтрахт» подписал хавбека дортмундской «Боруссии»Евро-футбол.ру 08:26
Полузащитник Себастьян Роде сменил дортмундскую "Боруссию" на франкфуртский "Айнтрахт".
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:11, Вашингтон
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Яна Рудковская похвасталась, что ее сыновья стали студентами МГИМО
Обновлено вчера в 14:28
Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено вчера в 14:48
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На акции протеста у мэрии Москвы распылили газ
На несанкционированной акции протеста у здания мэрии Москвы распылили газ, сотрудники полиции разыскивают тех, кто это сделал.
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Феттель оказался последним в квалификации «Гран-при Германии»
Пилот "Феррари" Себастьян Феттель столкнулся с техническими проблемами во время квалификации "Гран-при Германии".
Обновлено в 09:25
Общество
Город Тулун в Иркутской области снова затопило
Город Тулун в Иркутской области, который месяц назад пострадал от сильных осадков, снова затопило.
Обновлено в 13:07
Кино
На Аляске погибла актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске.
Обновлено в 07:34
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Происшествия
Два американца сознались в убийстве итальянского карабинера в Риме
Два американских туриста, задержанных по подозрению в убийстве карабинера в центре Рима, полностью признали свою вину.
Обновлено в 06:55
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
Обновлено в 11:54
Религия
В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек
Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.
Обновлено в 11:23
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
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На трассе «Скандинавия» произошло серьезное ДТП с пострадавшими
В субботу, 27 июля, на 73-м километре трассы «Скандинавия» столкнулись три автомобиля.
Обновлено в 12:17
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье
Легкомоторный самолет разбился в районе Серпухова Московской области. Об этом 27 июля сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Смерть Ильи Обихода: на Украине нашли труп «врага» Пашинского со следами пыток
На теле погибшего обнаружены следы пыток. Перед смертью убийцы натянули на голову мужчины пластиковый мешок.
Обновлено в 12:37
Политика
Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero
Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.
Обновлено в 04:44
Политика
Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией.
Обновлено в 01:56
Политика
Глава УПЦ КП Филарет пропустил заседание синода ПЦУ
Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет в очередной раз пропустил заседание синода Православной церкви Украины (ПЦУ), которое провел митрополит Епифаний.
Обновлено в 12:42
Политика
Украинцы разозлились из-за фото Зеленского с пляжа
Ранее сообщалось, что Зеленский выложил фото с пляжа в компании полуголых мужчин.
Обновлено в 11:35
Космос
Космический грузовик Dragon прибыл на МКС
Космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию (МКС). NASA ведет прямую трансляцию на своем сайте.
Обновлено в 11:35
Происшествия
В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море
Дети 12, 13 и 14 лет пропали после купания в Каспийском море. В последний раз их видели живыми, плавающими на надувном матрасе.
Обновлено в 07:27
Экономика
В Югре увеличено финансирование программы «Молодая семья»
В Югре увеличено финансирование программы «Молодая семья» на 1,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 09:12
Политика
Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки
Президент Владимир Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Штатный носитель «Посейдонов» будет спущен на воду до конца года
Конструкторы провели работу над ее оптимизацией под беспилотные подводные аппараты «Посейдон» и спустили на воду в апреле 2019 года.
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Шоу-бизнес
Согдиана стала мамой в третий раз
Накануне звезда поделилась радостным событием и рассказала, что вновь стала мамой: она родила третьего сына.
Обновлено в 06:00
Общество
В Кронштадте открыли сквер памяти «Варяга»
В Кронштадте открыли сквер, посвященный символу дружбы города с корейским городом-партнером Инчхон и памяти легендарного крейсера "Варяг", сообщает пресс-служба правительства Петербурга.
Обновлено в 11:00
Футбол
Кононов подтвердил, что Мельгарехо уйдет из «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов на пресс-конференции после поражения от «Тамбова» (0:2) в гостевом матче 3-го тура российской Премьер-лиги подтвердил, что команду покинет полузащитник Лоренсо Мельгарехо, как об этом ранее сообщали некоторые СМИ.
Обновлено в 12:41
Футбол
«Динамо» интересуется игроком «Боруссии»
Обновлено в 11:50