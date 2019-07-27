Футбол
«Айнтрахт» подписал игрока дортмундской «Боруссии»News.ru 08:18
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Себастьян Роде стал игроком немецкого футбольного клуба «Айнтрахт». Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с 28-летним немецким футболистом рассчитано на пять лет.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:41, Вашингтон
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