Полузащитник дортмундской «Боруссии» Себастьян Роде стал игроком немецкого футбольного клуба «Айнтрахт». Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с 28-летним немецким футболистом рассчитано на пять лет.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.

Общество Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.

Авто В продаже появился полноприводный автодом на базе Toyota Town Ace На одном из западных порталов выставили на продажу необычный автофургон на основе модели Toyota Town Ace, который в 2017 году был перевезен в США из Японии.

Политика ЦАР отозвала признание независимости Косова Центрально-африканская республика (ЦАР) отозвала свое признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, передает РИА "Новости".

Авто «Русский Гелик» за 1,2 млн рублей: уже изготовлено семь машин На сегодняшний день изготовлено семь образцов, один из которых уже реализован. Стоимость внедорожника составляет 1 200 000 рублей.

Политика Макрон назвал дату и место встречи с Путиным в августе Президент Франции Эмманюэль Макрон готовится принять российского лидера Владимира Путина в форте Брегансон 19 августа.

Происшествия Задержан экс-глава правительства Астрахани Что касается Шведова, то с 2006 года он занимал должность заместителя министра финансов Астраханской области, а с 2010-го был заместителем председателя правительства региона - министром финансов.

Происшествия Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье Легкомоторный самолет разбился в районе Серпухова Московской области. Об этом 27 июля сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Общество Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».

Кино Создатели «Игры Престолов» перестают работать с HBO Новый контракт Бениоффа и Уайсса может достигнуть 200 миллионов долларов.

Футбол «Фратрия» назвала поражение «Спартака» от «Тамбова» позором Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» в своём «твиттере» прокомментировало поражение красно-белых в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».

Армия и оружие Украинский самолёт был атакован турецким беспилотником Bayraktar TB2 Несмотря на достаточно тесные отношения между Украиной и Турцией, стало известно о том, что турецкий беспилотный ударный летательный аппарат "Bayraktar TB2" предпринял попытку уничтожить один из украинских военно-транспортных самолётов Ил-76ТД, зафрахтованный Ливийской национальной армией для переброски вооружения и боеприпасов (предположительно из ОАЭ – прим. ред.).

Политика Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.

Политика Назван возможный кандидат на пост министра здравоохранения Украины Министерство здравоохранения (Минздрав) Украины может возглавить основатель сети клиник «Борис» Михаил Радуцкий.

Здоровье Названы лекарства, которые категорически нельзя принимать с алкоголем Категорически запрещено принимать вместе со спиртосодержащими напитками антибиотики групп фторхинолонов и аминогликозидов.

Происшествия Спасатели в КБР помогли альпинисту из Польши спуститься с Эльбруса Спасатели Кабардино-Балкарии помогли альпинисту из Польши с признаками горной болезни спуститься с высоты 5200 м в Приэльбрусье.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Происшествия В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубе В ночном клубе южнокорейского города Кванджу произошло обрушение навесного этажа, из-за чего погибли два гражданина страны.

Общество Более 40% россиян не заметили усиления поддержки семей с детьми Большинство россиян (42%) уверены, что власти страны за последний год никак не увеличили поощрения рождаемости и поддержки семей с детьми, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса службы специальной связи и информации ФСО.

Общество Яшин анонсировал новый митинг в Москве 3 августа Бывший кандидат в депутаты Мосгордумы, которому было отказано в регистрации, Илья Яшин заявил новый большой митинг в столице 3 августа, накануне апелляций в Центризбиркоме.

Футбол Гризманн рассказал о первых тренировках в «Барселоне» Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн поделился тем, как прошли его первые дни в стане каталонцев.

Наука Пень-зомби из Новой Зеландии выжил за счет воды соседних деревьев Ученые-биологи обнаружили на территории Новой Зеландии пень, выживающий благодаря растущим рядом с ним другим деревьям.

Политика Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.