Полузащитник дортмундской «Боруссии» Себастьян Роде стал игроком немецкого футбольного клуба «Айнтрахт». Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с 28-летним немецким футболистом рассчитано на пять лет.

Футбол 11 игроков АПЛ провалили допинг-тест 11 игрокам Английской премьер-лиги разрешили играть, несмотря на положительный результат их допинг-проб, передает Sunday Mirror.

Происшествия В ГБР оценили ситуацию вокруг ролика с генералом МВД Украины Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба оценил ситуацию вокруг ролика, на котором зафиксировано задержание патрульных Нацполиции, остановивших главу управления МВД Днепропетровской области Виталия Глуховерю за нарушение правил дорожного движения.

Происшествия Появилось видео с места фатального крушения самолета в Подмосковье Очевидцы сняли на видео легкомоторный самолет, рухнувший в воды Оки в Серпуховском районе Московской области.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.

Гаджеты Можно ли играть на процессоре за 200 рублей в современные игры? Без проблем! Взгляните на видео, как компьютер с процессором Intel Core 2 Duo E8400 (220-250 рублей на Aliexpress) с видеокартой GeForce RTX 2070 справляется с играми наподобие "Ведьмака", GTA V или PUBG.

Происшествия Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.

Общество Житель Канады сорвал джекпот национальной лотереи в размере $45,5 млн Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов ($45,5 млн) разыгран в Канаде.

Футбол «Тамбов» обыграл «Спартак» в матче третьего тура РПЛ В матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли московский "Спартак" и "Тамбов". Москвичи уступили хозяевам со счетом 2:0.

Политика Лидер республиканцев в сенате США получил хештег «московский Митч» Хештег #MoscowMitch получил на выходных от журналистов и пользователей соцсетей лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл.

Гаджеты Бывший инженер Nokia раскрыл причины провала Windows Phone Бывший инженер Nokia, работавший над смартфонами на базе Windows Phone, рассказал свою версию, почему платформа не стала популярной, а устройства с ней исчезли с прилавков магазинов.

Футбол Александр Точилин: «„Сочи“ не хватило силенок» Главный тренер «Сочи» Александр Точилин после поражения (0:3) от «Краснодара» в рамках 3-го тура чемпионата России отметил, что его подопечные все больше и больше показывают сыгранность, а также заявил, что прошедшую встречу можно в полной мере назвать дерби.

Шоу-бизнес Жара-2019: Анита Цой появилась на красной дорожке в инвалидном кресле 26 июля на красной дорожке фестиваля «Жара» с Анитой Цой случился неприятный инцидент: артистка повредила палец на ноге, после чего ее увезли в больницу.

Экономика «Известия»: ЕАЭС намерен утвердить общую ставку акциза на сигареты Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует через полгода подписать соглашение об общей ставке акциза на табачные изделия.

Политика Трамп захотел приравнять антифашистов к террористам Движение антифа могут признать в США террористической организацией. Об этом в своем Twitter написал президент Дональд Трамп.

Происшествия Около 3,5 тыс. человек участвуют в несогласованной акции в Москве В несогласованной с властями акции в центре Москвы участвуют около 3500 человек, из которых порядка 700 — представители СМИ и блогеры, ранее предупредившие правоохранителей о своем участии в освещении мероприятия.

Армия и оружие Штатный носитель «Посейдонов» спустят на воду до конца года Штатный носитель беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" - атомная подводная лодка "Хабаровск" проекта 09851, - будет спущена на воду до конца этого года.

Религия В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.

Спорт Сборная России по пляжному футболу квалифицировалась на чемпионат мира Сборная России по пляжному футболу в последнем матче отборочного турнира чемпионата мира — 2019 обыграла Испанию и пробилась в финальную стадию мундиаля.

Культура «Сатирикон» представит премьеру спектакля по пьесе «Мой папа - Питер Пэн» Керен Климовски Премьерный показ постановки режиссера Нади Кубайлат и актеров театра "Сатирикон" по пьесе "Мой папа - Питер Пэн" Керен Климовски, победившей в драматургическом конкурсе Российского Молодежного Академического театра (РАМТ) "В поисках новой пьесы" в 2018 году, пройдет в воскресенье на сцене Учебного театра Высшей школы сценических искусств.

Общество Бузова и Maruv споют на фестивале бургеров в Москве С 12 до 18 часов свои программы отыграют DJ Smash, Artik & Asti, Mot, недавно разогревавшая Кристину Агилеру Maruv, небезызвестная Ольга Бузова и другие, сообщает РЕН ТВ.

Космос Робот Федор полетит на МКС в кресле для космонавта Робот Федор полетит на МКС в штатном кресле для космонавта.

Происшествия Как в Москве разгоняли акцию за свободные выборы. Фотографии 27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.