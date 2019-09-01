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РИА НовостиРИА Новости«Айнтрахт» победил «Фортуну» в матче чемпионата Германии

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Франкфуртский "Айнтрахт" обыграл "Фортуну" из Дюссельдорфа в домашнем матче третьего тура чемпионата Германии по футболу.
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