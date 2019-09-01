Футбол
РИА Новости«Айнтрахт» победил «Фортуну» в матче чемпионата Германии
Франкфуртский "Айнтрахт" обыграл "Фортуну" из Дюссельдорфа в домашнем матче третьего тура чемпионата Германии по футболу.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:11, Вашингтон
Происшествия
Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии
Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
Газета.Ru 06:19
Наука
Устройство, имитирующее биологическую память, создали в МФТИ
МедиаПоток 29 августа в 03:40
Происшествия
Консульство России проверяет информацию о гибели ребенка в США
Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о гибели ребенка из России у побережья Атлантического океана в штате Массачусетс.
Газета.Ru 14:10
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
Газета.Ru 14:23
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости 05:12
Происшествия
Вторая гонка «Формулы-2» в Бельгии отменена в память о Юбере
Организаторы «Формулы-2» отменили вторую гонку, которая должна была пройти в рамках этапа в Бельгии, в связи с гибелью французского пилота Антуана Юбера.
RT на русском вчера в 15:38
Футбол
«Арсенал» отыгрался с 0:2 в матче против «Тоттенхэма»
«Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата Англии.
Soccer.ru 13:23
Экономика
С 1 сентября в Крыму снизили тарифы на тепло
В Крыму на 23% снизили предельный уровень тарифа на тепло, и теперь он составит 2300 рублей за гигакалорию.
Krym.News 12:19
Общество
Папа Римский застрял в лифте и опоздал на аудиенцию
РИА Новости 08:45
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru вчера в 04:58
Наука
Выращенный в лаборатории мини-мозг стал проявлять нейронную активность
По прошествии 10 месяцев роста биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что искусственный мозг проявляет нейронную активность: ткань начала производить мозговые волны.
RuNews24.ru вчера в 16:17
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК 14:54
Наука
Предполагаемого создателя биткойна оштрафовали в США на $4 млрд
Райт на суде доказывал, что у него нет доступа к тем биткойнам, которые они вместе с партнером получили в результате майнинга в 2009 – 2013 гг. Райт называет себя одним из создателей биткойна, однако ему не удалось доказать свою причастность к этому.
Ведомости 11:18
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru 14:29
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.
Интересант 04:43
Происшествия
Скончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru 09:10
Общество
Беллуччи и Кассель впервые появились вместе после развода
Моника Беллуччи и Венсан Кассель развелись в 2013 году после 14 лет брака.
Телепрограмма 11:28
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru вчера в 07:46
Экономика
Социальные предприниматели представят проекты на инклюзивном форуме под Нижним Новгородом
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая на открытии форума, отметил, что формат мероприятия - командная работа над проектами в течение нескольких дней - необходимо развивать и увеличивать количество рассматриваемых проектов.
ТАСС 13:58
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Обладательница титула «Мисс Москва-2015» стала супругой короля Малайзии Мухаммада V в ноябре 2018 года.
Блокнот Ростов-на-Дону 13:13
Музыка
Питер отличился рекордным исполнением гимна
Вести.Ru 14:00
Единоборства
Поветкин победил Фьюри по очкам
Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.
Пятый канал вчера в 18:01
Авто
Названы 3 аксессуара, необходимые для нового автомобиля
При покупке нового авто в салоне обязательно предложат множество дополнительных аксессуаров.
Волга-Медиа 07:50
Политика
Зеленский рассказал о планах на встречу с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
Мойка78 вчера в 15:06
Здоровье
Цены на услуги скорой помощи в Латвии выросли
Ранее Sputnik Латвия сообщал, что в этом году с ростом зарплат работников Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) с 1 сентября будет увеличена и плата за услуги "скорой".
Sputnik Латвия 10:32
Политика
Кандидат в губернаторы Петербурга Владимир Бортко снимается с выборов
Кандидат от КПРФ на пост губернатора Санкт-Петербурга Владимир Бортко в ходе последнего раунда предвыборных теледебатов заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов.
РЕН ТВ 30 августа в 11:51