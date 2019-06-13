Футбол
«Айнтрахт» планирует подписать контракт с ТраппомREGNUM 02:35
Франкфуртский «Айнтрахт» планирует подписать полноценный контракт с голкипером Кевином Траппом.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:25, Ашберн
Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Мосгорсуд оставил без изменения сроки приговора Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд оставил без изменения сроки приговора по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева о драках в центре Москвы.
Обновлено в 10:03
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Более 50 детей умерли, отравившись плодами личи в Индии
За последние десять дней в индийском штате Бихар округа Музаффарпур скончались 53 ребенка.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Москве электричка насмерть сбила двух человек
Электропоезд сбил насмерть двух человек около железнодорожной станции Яуза в Москве, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с автобусом в Москве
В результате пострадали пять человек, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД МВД России по Москве.
Обновлено в 08:22
Транспорт
Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе
В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Новосибирской области от удара молнии погибла девушка
Молния ударила в девушку в Колыванском районе Новосибирской области в четверг, она скончалась от полученных травм.
Обновлено в 06:13
Экономика
В ДНР и ЛНР поднимут пенсии и зарплаты бюджетников
Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) поднимут зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.
Обновлено в 07:38
Политика
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Обновлено в 07:12
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Ольга Кузьмина развелась с мужем
Актриса Ольга Кузьмина, прославившаяся ролью в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон» рассталась со своим мужем Алексеем.
Обновлено в 08:00
Экономика
Правительство предлагает продавать недвижимость без уплаты налога
Россияне смогут продавать недвижимость без уплаты налога после трех лет владения, если это жилье единственное, а не через пять лет.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского полностью преобразилась
Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского выровняла волосы и покрасила их в насыщенно лиловый цвет.
Обновлено в 04:16
Футбол
Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире
Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире.
Обновлено в 09:28
Политика
Володин не исключил возвращение России в ПАСЕ в июне
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что делегация российского парламента может принять участие в июньской сессии ПАСЕ, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:39
Технологии
Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов
Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Снимок юного Максима Галкина с братом попал в Сеть
На фанатской странице известной российской исполнительницы Аллы Пугачевой появился фотоснимок совсем еще маленького телевизионного ведущего Максима Галкина с братом.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Семью Бари Алибасова обманули на 800 тысяч с помощью кота
Беды продолжают сыпаться на семью находящегося в реанимации 72-летнего российского музыкального продюсера Бари Алибасова: родные артиста только что лишились 800 тысяч рублей, обещанных в качестве вознаграждения за кота Чучу.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Пелагея разрыдалась на прощании со звездой «Голоса»
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Авто
В России начали принимать заказы на спецверсию Subaru XV Tokyo
В России стартует приём предварительных заявок на специальную серию Subaru XV под названием «Tokyo».
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
В истребителе F-35C обнаружена критическая проблема
По сообщению американского издания Defence News, истребители F-35C при достижении сверхзвуковой скорости не могут долгое время находится в стеллс-режиме, иначе он подвергнется разрушениям и потеряет скрытность.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Более 40 солдат ВСУ не вернулись в Донбасс из отпусков
«На сегодняшний день в бригаде 19 военнослужащих самовольно оставили расположение части, в 22 — не вернулись из отпусков», — отметил Филипоненко.
Обновлено в 09:24
Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Александр Овечкин с женой пришел на концерт Ольги Бузовой в Турции
Александр Овечкин вместе со своей женой Анастасией Шубской посетил организованный в Турции концерт Ольги Бузовой.
Обновлено в 06:55