Футбол

«Айнтрахт» планирует подписать контракт с ТраппомREGNUM 02:35

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Франкфуртский «Айнтрахт» планирует подписать полноценный контракт с голкипером Кевином Траппом.
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«Айнтрахт» планирует подписать контракт с Траппом

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