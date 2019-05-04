Футбол

«Айнтрахт» опроверг слухи о переходе Йовича в «Реал»Матч ТВ 10:40

Спортивный директор франкфуртского «Айнтрахта» Фреди Бобич опроверг информацию о том, что его клуб и мадридский «Реал» уже достигли соглашения о переходе форварды Луки Йовича.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Айнтрахт» опроверг слухи о переходе Йовича в «Реал»

Матч ТВ10:40

«Айнтрахт» хочет включить Диаса в сделку по трансферу Йовича в «Реал»

Sport24.ruвчера в 19:01

Форвард «Айнтрахта» Лука Йович перейдет в «Реал» за 60 миллионов евро

ProstoProSport09:44

Директор «Айнтрахта» о Йовиче: «Контактов с „Реалом“ не было»

Sports.ru07:53

Marca: «Айнтрахт» хочет получить Мариано Диаса в рамках сделки по Йовичу

Бомбардир.ру00:46

Диас может стать частью сделки по трансферу Йовича в «Реал»

Чемпионатвчера в 20:54

«Айнтрахт» опроверг слухи о переходе Йовича в «Реал»

Sportbox.RU10:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:31, Ашберн
Происшествия

Советский корабль БО-224 обнаружили на дне Баренцева моря

Обновлено в 10:28
Футбол

«Зенит» на последних минутах ушел от поражения в матче с «Ахматом»

Обновлено в 11:29
Политика

Зеленский прояснил ситуацию с роспуском Рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский прояснил ситуацию относительно роспуска Верховной рады. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Происшествия

В Венесуэле разбился военный вертолет

Обновлено в 11:56
Происшествия

СК возбудил дело из-за убийства пяти человек в Челябинской области

Обновлено в 07:06
Футбол

«Динамо» оступилось в игре с «Александрией»

В 27-м туре чемпионата Украины "Динамо" принимало "Александрию". Гости вышли вперед на восьмой минуте после гола Валерия Лучкевича.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Появилось видео ДТП с гибелью комиков Stand Up

Сразу два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии в Краснодарском крае.
Обновлено в 11:33
Политика

Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев

В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.
Обновлено в 03:37
Общество

Над Москвой пролетела боевая авиация

Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:51
Здоровье

Александр Саверский о том, как борются с приписками в системе ОМС

Снял ли проблему переход на подушевое финансирование и как проверить, не мертвая ли вы душа, рассказывает президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.
Обновлено в 11:30
Теннис

Касаткина проиграла Азаренко в первом круге турнира в Мадриде

Добавим, что в следующем раунде Азаренко сыграет с американкой Слоан Стивенс.
Обновлено в 10:59
Политика

Трамп заявил о продуктивности телефонного разговора с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал разговор с российским лидером Владимиром Путиным очень продуктивным.
Обновлено вчера в 13:27
Политика

Глава Нацсовета Украины по ТВ подал в отставку

Как говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Нацсовета, в июле завершается срок полномочий главы, но причина принятия решения об отставке за два месяца до этого связано с усталостью, стрессом и поступившим предложением о переходе на другую работу.
Обновлено в 05:47
Происшествия

В Крыму ребенка на воздушном шаре чуть не унесло ветром в море

Обновлено вчера в 05:16
Музыка

В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов

Обновлено в 01:24
Общество

Короля Таиланда официально короновали

Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Политика

Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В Черкассах журналист попал в реанимацию после нападения

В украинском городе Черкассы неизвестные избили журналиста Вадима Комарова, он госпитализирован и находится в реанимации.
Обновлено в 09:09
Авто

Основные преимущества и недостатки Renault Logan Stepway

Были названы основные преимущества и недостатки Renault Logan Stepway.
Обновлено в 07:20
Политика

Скотланд-Ярд не тронет уволенного министра обороны Великобритании

В отношении уволенного министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона не будет проводится расследование, заявил замглавы Скотланд-Ярда Нил Бару 4 мая, сообщает The Guardian.
Обновлено в 12:24
Происшествия

На западе Москвы обрушился башенный кран

На западе Москвы на Гжатской улице произошло падение башенного крана, в районе ЧП перекрыто движение.
Обновлено в 07:17
Наука

На древней стеле обнаружили имя библейского царя

Стелу царя Меша нашли в XIX веке при раскопках руин библейского города Дибон в Моаве на территории современной Иордании.
Обновлено вчера в 22:15
Хоккей

Анисимов: «2 поражения не выбьют сборную России из колеи, все хорошо»

Два поражения не выбьют нас из колеи, все хорошо.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие

Эхо войны: поисковики ищут в волховских болотах останки солдат

В годы войны немцы даже прозвали эту территорию "волховскими джунглями" по названию соседней реки Волхов.
Обновлено вчера в 12:14
Шоу-бизнес

Алла Пугачева увидела судьбу финалистов детского «Голоса» во сне

Оказалось, что Пугачевой приснился сон, который она сочла вещим. По словам исполнительницы, у Роберта Багратяна будет своя известная группа.
Обновлено в 11:29
Футбол

«Бавария» одолела «Ганновер» и вновь оторвалась от «Боруссии»

Мюнхенцы набрали 74 очка и оторвались от Дортмунда, у которого матч в запасе, на 5 баллов. «Ганновер» замыкает таблицу с 18 очками.
Обновлено в 11:23
Энергетика

«Чистая» нефть из России добралась до белорусского НПЗ

«Чистая» нефть из России поступила по трубопроводу «Дружба» на узел учета Мозырского НПЗ в Белоруссии.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес

Ксения Бородина показала дочь в бикини

В микроблоге звезды появилось новое фото с отдыха. На снимке младшая дочь теледивы Теона запечатлена в раздельном купальнике.
Обновлено вчера в 20:00
Энергетика

Автотопливо на АЗС в Белоруссии с 5 мая подорожает еще на 1 коп

"В соответствии с принятой концерном политикой сдерживания цен на автомобильное топливо розничные цены на АЗС с 5 мая 2019 года увеличиваются на 1 копейку", — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:42
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

Обновлено вчера в 18:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лука Йович
Сербский футболист
Сербский футболист, нападающий клуба «Бенфика», на правах аренды выступающий за «Айнтрахт».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное