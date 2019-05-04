Футбол
«Айнтрахт» опроверг слухи о переходе Йовича в «Реал»Матч ТВ 10:40
Спортивный директор франкфуртского «Айнтрахта» Фреди Бобич опроверг информацию о том, что его клуб и мадридский «Реал» уже достигли соглашения о переходе форварды Луки Йовича.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:31, Ашберн
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Сразу два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии в Краснодарском крае.
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Короля Таиланда официально короновали
Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
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В Черкассах журналист попал в реанимацию после нападения
В украинском городе Черкассы неизвестные избили журналиста Вадима Комарова, он госпитализирован и находится в реанимации.
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Были названы основные преимущества и недостатки Renault Logan Stepway.
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В отношении уволенного министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона не будет проводится расследование, заявил замглавы Скотланд-Ярда Нил Бару 4 мая, сообщает The Guardian.
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На западе Москвы на Гжатской улице произошло падение башенного крана, в районе ЧП перекрыто движение.
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Два поражения не выбьют нас из колеи, все хорошо.
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В годы войны немцы даже прозвали эту территорию "волховскими джунглями" по названию соседней реки Волхов.
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Алла Пугачева увидела судьбу финалистов детского «Голоса» во сне
Оказалось, что Пугачевой приснился сон, который она сочла вещим. По словам исполнительницы, у Роберта Багратяна будет своя известная группа.
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Обновлено в 11:42
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В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06