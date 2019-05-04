«Айнтрахт» опроверг слухи о переходе Йовича в «Реал»Матч ТВ 10:40

Спортивный директор франкфуртского «Айнтрахта» Фреди Бобич опроверг информацию о том, что его клуб и мадридский «Реал» уже достигли соглашения о переходе форварды Луки Йовича.

«Айнтрахт» опроверг слухи о переходе Йовича в «Реал»

Политика Зеленский прояснил ситуацию с роспуском Рады Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский прояснил ситуацию относительно роспуска Верховной рады. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол «Динамо» оступилось в игре с «Александрией» В 27-м туре чемпионата Украины "Динамо" принимало "Александрию". Гости вышли вперед на восьмой минуте после гола Валерия Лучкевича.

Происшествия Появилось видео ДТП с гибелью комиков Stand Up Сразу два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии в Краснодарском крае.

Политика Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.

Общество Над Москвой пролетела боевая авиация Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.

Здоровье Александр Саверский о том, как борются с приписками в системе ОМС Снял ли проблему переход на подушевое финансирование и как проверить, не мертвая ли вы душа, рассказывает президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

Теннис Касаткина проиграла Азаренко в первом круге турнира в Мадриде Добавим, что в следующем раунде Азаренко сыграет с американкой Слоан Стивенс.

Политика Трамп заявил о продуктивности телефонного разговора с Путиным Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал разговор с российским лидером Владимиром Путиным очень продуктивным.

Политика Глава Нацсовета Украины по ТВ подал в отставку Как говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Нацсовета, в июле завершается срок полномочий главы, но причина принятия решения об отставке за два месяца до этого связано с усталостью, стрессом и поступившим предложением о переходе на другую работу.

Общество Короля Таиланда официально короновали Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.

Политика Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.

Происшествия В Черкассах журналист попал в реанимацию после нападения В украинском городе Черкассы неизвестные избили журналиста Вадима Комарова, он госпитализирован и находится в реанимации.

Авто Основные преимущества и недостатки Renault Logan Stepway Были названы основные преимущества и недостатки Renault Logan Stepway.

Политика Скотланд-Ярд не тронет уволенного министра обороны Великобритании В отношении уволенного министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона не будет проводится расследование, заявил замглавы Скотланд-Ярда Нил Бару 4 мая, сообщает The Guardian.

Происшествия На западе Москвы обрушился башенный кран На западе Москвы на Гжатской улице произошло падение башенного крана, в районе ЧП перекрыто движение.

Наука На древней стеле обнаружили имя библейского царя Стелу царя Меша нашли в XIX веке при раскопках руин библейского города Дибон в Моаве на территории современной Иордании.

Армия и оружие Эхо войны: поисковики ищут в волховских болотах останки солдат В годы войны немцы даже прозвали эту территорию "волховскими джунглями" по названию соседней реки Волхов.

Шоу-бизнес Алла Пугачева увидела судьбу финалистов детского «Голоса» во сне Оказалось, что Пугачевой приснился сон, который она сочла вещим. По словам исполнительницы, у Роберта Багратяна будет своя известная группа.

Футбол «Бавария» одолела «Ганновер» и вновь оторвалась от «Боруссии» Мюнхенцы набрали 74 очка и оторвались от Дортмунда, у которого матч в запасе, на 5 баллов. «Ганновер» замыкает таблицу с 18 очками.

Энергетика «Чистая» нефть из России добралась до белорусского НПЗ «Чистая» нефть из России поступила по трубопроводу «Дружба» на узел учета Мозырского НПЗ в Белоруссии.

Шоу-бизнес Ксения Бородина показала дочь в бикини В микроблоге звезды появилось новое фото с отдыха. На снимке младшая дочь теледивы Теона запечатлена в раздельном купальнике.