Футбол
«Айнтрахт» опроверг слухи о переходе Йовича в «Реал»Sportbox.RU 10:40
Спортивный директор франкфуртского «Айнтрахта» Фреди Бобич опроверг информацию о том, что его клуб и мадридский «Реал» уже достигли соглашения о переходе форварды Луки Йовича.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:04, Ашберн
Политика
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Происшествия
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Обновлено в 12:30
Футбол
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"Зенит" досрочно стал чемпионом России по футболу.
Обновлено в 13:56
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Во Флориде пассажирский Boeing 737 упал в реку
Во Флориде пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке, сообщила военно-морская база в Джексонвилле.
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Политика
В Раде назвали 28 мая «комфортной» датой для инаугурации Зеленского
Главы фракций и депутатских групп Верховной рады считают, что инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться 28 мая, сообщил глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь.
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Экономика
Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн
Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток-2» €44 млн.
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Политика
Глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины ушел в отставку
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Заседание трибунала по делу украинских моряков состоится 10 мая
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Обновлено вчера в 09:13
Религия
Поездку патриарха в Петербург перенесли
Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.
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Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
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Политика
Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии
Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля.
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Политика
Победить мифы о России американцам помогут поездки в «Артек»
Обновлено в 13:33
Происшествия
Задержанная на «Монстрации» в Махачкале рассказала об угрозе убийством в полиции
Ольга Москвитина, задержанная на первомайской «Монстрации» в Махачкале, рассказала, что полицейские угрожали ей убийством.
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Происшествия
СК возбудил дело после инцидента с ребенком на воздушном шаре в Крыму
Инцидент произошел в Феодосии утром в пятницу, 3 мая. В корзине воздушного шара находились четверо взрослых и один ребенок.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище
Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие
Т-72 выдержал атаку ПТУР в Сирии
Обновлено в 10:45
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Общество
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Обновлено вчера в 14:01
Шоу-бизнес
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Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
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В какой-то момент скрывать беременность уже стало невозможно – в этот момент сбылись худшие опасения Жанны.
Обновлено в 10:09
Космос
В NASA рассказали о планах по выходу астронавтов в открытый космос
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с машиной ГИБДД в Крыму
«В результате столкновения мотоцикла с патрульным автомобилем ГИБДД водитель мотоцикла погиб, пассажир и сотрудник ГИБДД получили травмы», — сообщили в МВД.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие
Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции
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Шоу-бизнес
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Оказалось, что Пугачевой приснился сон, который она сочла вещим. По словам исполнительницы, у Роберта Багратяна будет своя известная группа.
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Боец MMA Шлеменко заявил, что завершил подготовку к поединку с Андраде
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко заявил, что завершил подготовку к предстоящему бою с бразильцем Вискарди Андраде, который состоится на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC).
Обновлено вчера в 06:48
Футбол
ФК «Тамбов» и «Факел» голов не забили
Обновлено в 13:36
Политика
Полиция Алжира арестовала брата экс-президента
В конце апреля полиция Алжира арестовала четырех братьев-миллиардеров из семьи Кунинеф, приближенной к экс-президенту.
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Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением
Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
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