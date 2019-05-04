«Айнтрахт» опроверг слухи о переходе Йовича в «Реал»Sportbox.RU 10:40

Спортивный директор франкфуртского «Айнтрахта» Фреди Бобич опроверг информацию о том, что его клуб и мадридский «Реал» уже достигли соглашения о переходе форварды Луки Йовича.

«Айнтрахт» опроверг слухи о переходе Йовича в «Реал»

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