Футбол

«Айнтрахт» опроверг слухи о переходе Йовича в «Реал»Sportbox.RU 10:40

Спортивный директор франкфуртского «Айнтрахта» Фреди Бобич опроверг информацию о том, что его клуб и мадридский «Реал» уже достигли соглашения о переходе форварды Луки Йовича.
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В «Айнтрахте» опровергли информацию о переговорах с «Реалом» по Йовичу

Soccer.ru13:20

В «Айнтрахте» сообщили, что не вели переговоров с «Реалом» по трансферу Йовича

Sport24.ru12:53

Диас может стать частью сделки по трансферу Йовича в «Реал»

Чемпионатвчера в 20:54

Форвард «Айнтрахта» Лука Йович перейдет в «Реал» за 60 миллионов евро

ProstoProSport09:44

«Айнтрахт» опроверг информацию о трансфере Йовича в «Реал»

Бомбардир.ру13:01

Директор «Айнтрахта» о Йовиче: «Контактов с „Реалом“ не было»

Sports.ru07:53

«Айнтрахт» опроверг слухи о переходе Йовича в «Реал»

Матч ТВ10:40
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Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд международных проблем.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Футбол

«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу

"Зенит" досрочно стал чемпионом России по футболу.
Обновлено в 13:56
Происшествия

Во Флориде пассажирский Boeing 737 упал в реку

Во Флориде пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке, сообщила военно-морская база в Джексонвилле.
Обновлено в 03:22
Политика

В Раде назвали 28 мая «комфортной» датой для инаугурации Зеленского

Главы фракций и депутатских групп Верховной рады считают, что инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться 28 мая, сообщил глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь.
Обновлено в 11:26
Экономика

Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн

Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток-2» €44 млн.
Обновлено вчера в 03:33
Политика

Глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины ушел в отставку

В апреле 2019 года руководство Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщило, что доля украинского языка в эфире национальных телеканалов и радиостанций продолжает возрастать.
Обновлено в 07:27
Культура

В Индии на месте студии Раджа Капура построят жилой комплекс

Обновлено вчера в 22:50
Политика

Заседание трибунала по делу украинских моряков состоится 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков состоится 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 09:13
Религия

Поездку патриарха в Петербург перенесли

Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.
Обновлено в 07:32
Происшествия

После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело

Обновлено в 07:59
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Политика

Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии

Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля.
Обновлено в 10:57
Политика

Победить мифы о России американцам помогут поездки в «Артек»

Обновлено в 13:33
Происшествия

Задержанная на «Монстрации» в Махачкале рассказала об угрозе убийством в полиции

Ольга Москвитина, задержанная на первомайской «Монстрации» в Махачкале, рассказала, что полицейские угрожали ей убийством.
Обновлено в 13:24
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента с ребенком на воздушном шаре в Крыму

Инцидент произошел в Феодосии утром в пятницу, 3 мая. В корзине воздушного шара находились четверо взрослых и один ребенок.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие

Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище

Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие

Т-72 выдержал атаку ПТУР в Сирии

Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Ксения Бородина раскритиковала русских эскортниц, которые работают в Дубае

Ведущая проекта «ДОМ-2» возмущена русскими девушками, которые зарабатывают телом в Дубае.
Обновлено в 08:00
Общество

Россияне задолжали за ЖКХ более 130 млрд рублей

По решениям судов сумма взыскания за жилищно-коммунальные услуги составила почти 135 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 14:01
Шоу-бизнес

Собчак путешествует по Италии с Богомоловым

Режиссер Константин Богомолов проводит майские каникулы в Италии. Его возлюбленная Ксения Собчак составляет ему компанию.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес

Жанна Фриске перед смертью пыталась скрыть беременность

В какой-то момент скрывать беременность уже стало невозможно – в этот момент сбылись худшие опасения Жанны.
Обновлено в 10:09
Космос

В NASA рассказали о планах по выходу астронавтов в открытый космос

Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Мотоциклист погиб в ДТП с машиной ГИБДД в Крыму

«В результате столкновения мотоцикла с патрульным автомобилем ГИБДД водитель мотоцикла погиб, пассажир и сотрудник ГИБДД получили травмы», — сообщили в МВД.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие

Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции

США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 21:29
Шоу-бизнес

Алла Пугачева увидела судьбу финалистов детского «Голоса» во сне

Оказалось, что Пугачевой приснился сон, который она сочла вещим. По словам исполнительницы, у Роберта Багратяна будет своя известная группа.
Обновлено в 11:29
Единоборства

Боец MMA Шлеменко заявил, что завершил подготовку к поединку с Андраде

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко заявил, что завершил подготовку к предстоящему бою с бразильцем Вискарди Андраде, который состоится на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC).
Обновлено вчера в 06:48
Футбол

ФК «Тамбов» и «Факел» голов не забили

Обновлено в 13:36
Политика

Полиция Алжира арестовала брата экс-президента

В конце апреля полиция Алжира арестовала четырех братьев-миллиардеров из семьи Кунинеф, приближенной к экс-президенту.
Обновлено в 12:51
Здоровье

Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением

Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
Обновлено в 11:43
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Лука Йович
Сербский футболист
Сербский футболист, нападающий клуба «Бенфика», на правах аренды выступающий за «Айнтрахт».
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