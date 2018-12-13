Футбол
"Айнтрахт" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы в гостях обыграл "Лацио" со счетом 2:1. В другой встрече группы H "Аполлон" также в гостях победил "Марсель" - 3:1. Отметим, что французский клуб с восьмой минуты играл в меньшинстве - с поля был удален Бубукар Камара.
Спорт-Экспресс14:50
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Футбол
«Спартак» проиграл «Вильярреалу» и завершил выступление в еврокубках
В 1/16 финала Лиги Европы вышли "Вильярреал" (10 очков) и "Рапид" (10), "Рейнджерс" (6) стал третьим и завершил выступление в турнире.
Обновлено в 14:49
Футбол
«Славия» – «Зенит» – 2:0. Стох забил гол
«Славия» принимает «Зенит» на «Синот-Тип Арене» в Праге в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 05:42
Футбол
Три футболиста ЦСКА попали в команду недели Лиги чемпионов
Акинфеев совершил несколько эффектных "спасений" во время матча с "Реалом", который состоялась накануне в Мадриде и закончился сенсационной победой москвичей со счетом 3:0. А.Сигурдссон и Щенников записали на свой счет по голу, еще один мяч в ворота Тибо Куртуа провел Федор Чалов.
Обновлено в 08:45
Футбол
Сампаоли в ближайшее время возглавит «Сантос»
Напомним, Сампаоли, возглавивший сборную Аргентины в 2017 году, покинул пост в июле 2018-го.
Обновлено в 14:32
Футбол
«Ренн» победил «Астану», «Яблонец» обыграл киевское «Динамо»
"Ренн" обыграл "Астану" в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы (2:0). Французский клуб набрал 9 очков и со второго места вышел в плей-офф этого турнира.
Обновлено в 15:04
Футбол
«Спартак» и «Урал» интересуются форвардом «Кардиффа» Мейте
Контракт 22-летнего ивуарийца с «Кардиффом» рассчитан до января, по истечению которого, Мейте намерен подписать соглашение с новым клубом на правах свободного агента.
Обновлено в 12:57
Футбол
Боккетти успешно прооперирован в Риме
Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил, что защитник команды Сальваторе Боккетти сегодня, 13 декабря, в Риме перенёс операцию на голеностопном суставе.
Обновлено в 12:43
Футбол
Генменеджер ПСВ: «Ван Боммел связывался с Роббеном насчет перехода»
Генеральный менеджер ПСВ Тоон Гербрандс поделился мнением о возможном возвращении полузащитника Арьена Роббена из «Баварии».
Обновлено в 16:37
Футбол
БАТЭ вышел в плей-офф Лиги Европы, обыграв ПАОК
БАТЭ одержал победу в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с ПАОКом.
Обновлено в 14:52
Футбол
Бензема попал в сферу интересов «ПСЖ»
Нападающий «Реала» Карим Бензема может в ближайшее время стать игроком «ПСЖ».
Обновлено в 14:59
Футбол
В «Ахмате» прокомментировали намерение Глушакова перейти в клуб
«Ахмат» не ведет переговоры с футболистами, у которых есть действующий контракт с другими клубами.
Обновлено в 11:30
Футбол
Сигурдссон дисквалифицирован на один матч
Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон был дисквалифицирован на один матч по итогам игры 17-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:1). Об этом журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:03
Футбол
Лионель Месси может перейти в «Интер»
Обновлено в 11:40
Футбол
Болельщики «Рубина» признали Сорокина лучшим игроком в ноябре-декабре
Защитник Егор Сорокин был признан лучшим игроком «Рубина» в ноябре и декабре. За 23-летнего футболиста проголосовали 52,3% болельщиков.
Обновлено в 09:16
Футбол
«Интер» объявил о назначении Маротты на пост генерального директора
Бывший генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта занял аналогичную должность в «Интере».
Обновлено в 08:32