Футбол

«Айнтрахт» обыграл «Лацио», «Аполлон» в гостях победил «Марсель»
Спорт-Экспресс
14:50

"Айнтрахт" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы в гостях обыграл "Лацио" со счетом 2:1. В другой встрече группы H "Аполлон" также в гостях победил "Марсель" - 3:1. Отметим, что французский клуб с восьмой минуты играл в меньшинстве - с поля был удален Бубукар Камара.
Спорт-Экспресс14:50

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«Аполлон» обыграл «Марсель» в Лиге Европы, «Айнтрахт» оказался сильнее «Лацио»

Чемпионат14:55

«Лацио» уступил «Айнтрахту», а «Бешикташ» пропустил «Мальме» в плей-офф ЛЕ

Матч ТВ14:50

«Лацио» уступил «Айнтрахту», а «Бешикташ» пропустил «Мальме» в плей-офф ЛЕ

Sportbox.RU14:50

«Айнтрахт» обыграл «Лацио», «Аполлон» в гостях победил «Марсель»

Спорт-Экспресс14:50

«Айнтрахт» – первый немецкий клуб, выигравший 6 матчей в группе ЛЧ/ЛЕ

Sports.ru15:58

«Айнтрахт» стал первым немецким клубом, выигравшим все 6 матчей в группе ЛЕ или ЛЧ

Sport24.ru15:27

«Айнтрахт» вышел в 1/16 финала Лиги Европы, одержав в группе шесть побед

LiveSport.ru14:54
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Футбол

«Спартак» проиграл «Вильярреалу» и завершил выступление в еврокубках

В 1/16 финала Лиги Европы вышли "Вильярреал" (10 очков) и "Рапид" (10), "Рейнджерс" (6) стал третьим и завершил выступление в турнире.
Обновлено в 14:49
Футбол

«Славия» – «Зенит» – 2:0. Стох забил гол

«Славия» принимает «Зенит» на «Синот-Тип Арене» в Праге в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 05:42
Футбол

Три футболиста ЦСКА попали в команду недели Лиги чемпионов

Акинфеев совершил несколько эффектных "спасений" во время матча с "Реалом", который состоялась накануне в Мадриде и закончился сенсационной победой москвичей со счетом 3:0. А.Сигурдссон и Щенников записали на свой счет по голу, еще один мяч в ворота Тибо Куртуа провел Федор Чалов.
Обновлено в 08:45
Футбол

Сампаоли в ближайшее время возглавит «Сантос»

Напомним, Сампаоли, возглавивший сборную Аргентины в 2017 году, покинул пост в июле 2018-го.
Обновлено в 14:32
Футбол

«Ренн» победил «Астану», «Яблонец» обыграл киевское «Динамо»

"Ренн" обыграл "Астану" в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы (2:0). Французский клуб набрал 9 очков и со второго места вышел в плей-офф этого турнира.
Обновлено в 15:04
Футбол

«Спартак» и «Урал» интересуются форвардом «Кардиффа» Мейте

Контракт 22-летнего ивуарийца с «Кардиффом» рассчитан до января, по истечению которого, Мейте намерен подписать соглашение с новым клубом на правах свободного агента.
Обновлено в 12:57
Футбол

Боккетти успешно прооперирован в Риме

Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил, что защитник команды Сальваторе Боккетти сегодня, 13 декабря, в Риме перенёс операцию на голеностопном суставе.
Обновлено в 12:43
Футбол

Генменеджер ПСВ: «Ван Боммел связывался с Роббеном насчет перехода»

Генеральный менеджер ПСВ Тоон Гербрандс поделился мнением о возможном возвращении полузащитника Арьена Роббена из «Баварии».
Обновлено в 16:37
Футбол

БАТЭ вышел в плей-офф Лиги Европы, обыграв ПАОК

БАТЭ одержал победу в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с ПАОКом.
Обновлено в 14:52
Футбол

Бензема попал в сферу интересов «ПСЖ»

Нападающий «Реала» Карим Бензема может в ближайшее время стать игроком «ПСЖ».
Обновлено в 14:59
Футбол

В «Ахмате» прокомментировали намерение Глушакова перейти в клуб

«Ахмат» не ведет переговоры с футболистами, у которых есть действующий контракт с другими клубами.
Обновлено в 11:30
Футбол

Сигурдссон дисквалифицирован на один матч

Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон был дисквалифицирован на один матч по итогам игры 17-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:1). Об этом журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:03
Футбол

Лионель Месси может перейти в «Интер»

Обновлено в 11:40
Футбол

Болельщики «Рубина» признали Сорокина лучшим игроком в ноябре-декабре

Защитник Егор Сорокин был признан лучшим игроком «Рубина» в ноябре и декабре. За 23-летнего футболиста проголосовали 52,3% болельщиков.
Обновлено в 09:16
Футбол

«Интер» объявил о назначении Маротты на пост генерального директора

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта занял аналогичную должность в «Интере».
Обновлено в 08:32
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Лацио
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Рима, основанный в 1900 году. Выступает в Серии А - высшем итальянском футбольном дивизионе, где провёл большую часть своей истории в качестве одного из лидеров. Футболисты «Лацио» дважды были чемпионами Италии, шесть раз выигрывали Кубок Италии, трижды Суперкубок Италии, а также европейские трофеи Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА по одному разу.
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