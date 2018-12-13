"Айнтрахт" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы в гостях обыграл "Лацио" со счетом 2:1. В другой встрече группы H "Аполлон" также в гостях победил "Марсель" - 3:1. Отметим, что французский клуб с восьмой минуты играл в меньшинстве - с поля был удален Бубукар Камара.

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Футбол Футбол Болельщики «Рубина» признали Сорокина лучшим игроком в ноябре-декабре Защитник Егор Сорокин был признан лучшим игроком «Рубина» в ноябре и декабре. За 23-летнего футболиста проголосовали 52,3% болельщиков.