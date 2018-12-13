Футбол

«Айнтрахт» обыграл «Лацио», «Аполлон» в гостях победил «Марсель»
Спорт-Экспресс
14:50

"Айнтрахт" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы в гостях обыграл "Лацио" со счетом 2:1. В другой встрече группы H "Аполлон" также в гостях победил "Марсель" - 3:1. Отметим, что французский клуб с восьмой минуты играл в меньшинстве - с поля был удален Бубукар Камара.
Спорт-Экспресс14:50

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Гачинович раскидал финтами двоих «лациале», вколотил мяч в девятку и побежал к зрителям

Eurosport.ru16:44

«Аполлон» обыграл «Марсель» в Лиге Европы, «Айнтрахт» оказался сильнее «Лацио»

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«Лацио» уступил «Айнтрахту», а «Бешикташ» пропустил «Мальме» в плей-офф ЛЕ

Матч ТВ14:50

«Лацио» уступил «Айнтрахту», а «Бешикташ» пропустил «Мальме» в плей-офф ЛЕ

Sportbox.RU14:50

«Айнтрахт» обыграл «Лацио», «Аполлон» в гостях победил «Марсель»

Спорт-Экспресс14:50

«Айнтрахт» обыграл «Лацио», одержав шестую победу в группе. «Марсель» вдевятером уступил «Аполлону»

Sport24.ru14:59

«Айнтрахт» вышел в 1/16 финала Лиги Европы, одержав в группе шесть побед

LiveSport.ru14:54
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Футбол

Определились все участники плей-офф футбольной Лиги Европы

Все участники плей-офф футбольной Лиги Европы стали известны по итогам матчей шестого тура группового этапа турнира, которые завершились в четверг.
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Славия (Прага) — Зенит 2:0

"Славия" и "Зенит" огласили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
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Зе Луиш: «Большой босс запретил нам общаться с прессой»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш сообщил о запрете футболистам со стороны руководства давать интервью.
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Артем Дзюба признан лучшим футболистом 2018 года

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба признан лучшим игроком года по версии Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги.
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Газзаев считает, что футболистов ЦСКА в будущем ждут большие победы

Нынешний состав московского футбольного клуба ЦСКА в будущем ждут большие победы, заявил РИА Новости бывший главный тренер армейцев и сборной России Валерий Газзаев.
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«Спартак» в чемпионате Испании шел бы сейчас на месте двенадцатом-тринадцатом, — заявил Мостовой.
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«Види» и «Челси» сыграли вничью

В рамках 6-го тура группового раунда Лиги Европы "Челси" потерпел гостевое поражение.
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«Сантос» объявил о назначении Сампаоли. Получилось весело

"Сантос" объявил о назначении на пост главного тренера команды аргентинца Хорхе Сампаоли.
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Главный тренер «Ростова» заработал дисквалификацию

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Боккетти успешно прооперирован в Риме

Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил, что защитник команды Сальваторе Боккетти сегодня, 13 декабря, в Риме перенёс операцию на голеностопном суставе.
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«Барселона» интересуется защитником «Лиона»

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Учитывая сложность ситуации, общее собрание РПЛ решило поддержать "Анжи", выделив часть средств, предназначенных клубу от реализации коммерческих и телеправ за сезон авансом.
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Лацио
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Рима, основанный в 1900 году. Выступает в Серии А - высшем итальянском футбольном дивизионе, где провёл большую часть своей истории в качестве одного из лидеров. Футболисты «Лацио» дважды были чемпионами Италии, шесть раз выигрывали Кубок Италии, трижды Суперкубок Италии, а также европейские трофеи Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА по одному разу.
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