Футбол

«Айнтрахт» обыграл «Лацио», «Аполлон» в гостях победил «Марсель»
Спорт-Экспресс
14:50

"Айнтрахт" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы в гостях обыграл "Лацио" со счетом 2:1. В другой встрече группы H "Аполлон" также в гостях победил "Марсель" - 3:1. Отметим, что французский клуб с восьмой минуты играл в меньшинстве - с поля был удален Бубукар Камара.
Спорт-Экспресс14:50

Подробнее о событии

Гачинович раскидал финтами двоих «лациале», вколотил мяч в девятку и побежал к зрителям

Eurosport.ru16:44

«Аполлон» обыграл «Марсель» в Лиге Европы, «Айнтрахт» оказался сильнее «Лацио»

Чемпионат14:55

«Лацио» уступил «Айнтрахту», а «Бешикташ» пропустил «Мальме» в плей-офф ЛЕ

Матч ТВ14:50

«Лацио» уступил «Айнтрахту», а «Бешикташ» пропустил «Мальме» в плей-офф ЛЕ

Sportbox.RU14:50

«Айнтрахт» обыграл «Лацио», «Аполлон» в гостях победил «Марсель»

Спорт-Экспресс14:50

«Айнтрахт» обыграл «Лацио», одержав шестую победу в группе. «Марсель» вдевятером уступил «Аполлону»

Sport24.ru14:59

«Айнтрахт» вышел в 1/16 финала Лиги Европы, одержав в группе шесть побед

LiveSport.ru14:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 18:21, Ашберн
Футбол

Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы

Накануне, напомним, стали известны команды, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов и, соответственно, получившие право продолжить выступление в еврокубках в плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 17:33
Футбол

Кононов объяснил поражение «Спартака» невезением

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал матч своей команды с "Вильярреалом" в Лиге Европы.
Обновлено в 16:37
Футбол

Молчание ягнят. «Спартак» бьют по всем фронтам

"Спартак" – полностью на стороне Глушакова А "Спартак" отнесся к матчу так, как будто это был выезд в Пермь, который вообще ничего не значит.
Обновлено в 15:10
Футбол

Три футболиста ЦСКА попали в команду недели Лиги чемпионов

Акинфеев совершил несколько эффектных "спасений" во время матча с "Реалом", который состоялась накануне в Мадриде и закончился сенсационной победой москвичей со счетом 3:0. А.Сигурдссон и Щенников записали на свой счет по голу, еще один мяч в ворота Тибо Куртуа провел Федор Чалов.
Обновлено в 08:45
Футбол

«Челси» сыграл вничью с «Види», БАТЭ обыграл ПАОК

"Челси" сыграл вничью с "Види" в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 14:59
Футбол

«Сантос» объявил о назначении Сампаоли. Получилось весело

"Сантос" объявил о назначении на пост главного тренера команды аргентинца Хорхе Сампаоли.
Обновлено в 16:15
Футбол

Главный тренер «Ростова» заработал дисквалификацию

Обновлено в 08:28
Футбол

«Спартак» и «Урал» интересуются форвардом «Кардиффа» Мейте

Контракт 22-летнего ивуарийца с «Кардиффом» рассчитан до января, по истечению которого, Мейте намерен подписать соглашение с новым клубом на правах свободного агента.
Обновлено в 12:57
Футбол

Боккетти успешно прооперирован в Риме

Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил, что защитник команды Сальваторе Боккетти сегодня, 13 декабря, в Риме перенёс операцию на голеностопном суставе.
Обновлено в 12:43
Футбол

Бензема попал в сферу интересов «ПСЖ»

Нападающий «Реала» Карим Бензема может в ближайшее время стать игроком «ПСЖ».
Обновлено в 14:59
Футбол

Лионель Месси может перейти в «Интер»

Обновлено в 11:40
Футбол

Сорокин признан лучшим игроком «Рубина» в ноябре и декабре

Защитник Егор Сорокин признан лучшим игроком «Рубина» в ноябре и декабре. За 23-летнего россиянина проголосовало 52,3% болельщиков.
Обновлено в 08:32
Футбол

Азар может стать игроком «Баварии»

В нынешнем сезоне Азар принял участие в 16 матчах, забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.
Обновлено в 14:40
Футбол

Футболист Мюллер извинился перед соперником за удар ногой в голову

Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер извинился за удар ногой в голову футболиста "Аякса".
Обновлено в 07:42
Футбол

Денис Черышев: «Моя травма уже забыта»

Первый матч 1/8 финала Кубка Испании пройдет 9 января в Хихоне, ответный — 16 января в Валенсии.
Обновлено в 13:44
ещё по теме
Лацио
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Рима, основанный в 1900 году. Выступает в Серии А - высшем итальянском футбольном дивизионе, где провёл большую часть своей истории в качестве одного из лидеров. Футболисты «Лацио» дважды были чемпионами Италии, шесть раз выигрывали Кубок Италии, трижды Суперкубок Италии, а также европейские трофеи Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА по одному разу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное