Футбол
"Айнтрахт" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы в гостях обыграл "Лацио" со счетом 2:1. В другой встрече группы H "Аполлон" также в гостях победил "Марсель" - 3:1. Отметим, что французский клуб с восьмой минуты играл в меньшинстве - с поля был удален Бубукар Камара.
Спорт-Экспресс14:50
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 18:21, Ашберн
Футбол
Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы
Накануне, напомним, стали известны команды, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов и, соответственно, получившие право продолжить выступление в еврокубках в плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 17:33
Футбол
Кононов объяснил поражение «Спартака» невезением
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал матч своей команды с "Вильярреалом" в Лиге Европы.
Обновлено в 16:37
Футбол
Молчание ягнят. «Спартак» бьют по всем фронтам
"Спартак" – полностью на стороне Глушакова А "Спартак" отнесся к матчу так, как будто это был выезд в Пермь, который вообще ничего не значит.
Обновлено в 15:10
Футбол
Три футболиста ЦСКА попали в команду недели Лиги чемпионов
Акинфеев совершил несколько эффектных "спасений" во время матча с "Реалом", который состоялась накануне в Мадриде и закончился сенсационной победой москвичей со счетом 3:0. А.Сигурдссон и Щенников записали на свой счет по голу, еще один мяч в ворота Тибо Куртуа провел Федор Чалов.
Обновлено в 08:45
Футбол
«Челси» сыграл вничью с «Види», БАТЭ обыграл ПАОК
"Челси" сыграл вничью с "Види" в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 14:59
Футбол
«Сантос» объявил о назначении Сампаоли. Получилось весело
"Сантос" объявил о назначении на пост главного тренера команды аргентинца Хорхе Сампаоли.
Обновлено в 16:15
Футбол
Главный тренер «Ростова» заработал дисквалификацию
Обновлено в 08:28
Футбол
«Спартак» и «Урал» интересуются форвардом «Кардиффа» Мейте
Контракт 22-летнего ивуарийца с «Кардиффом» рассчитан до января, по истечению которого, Мейте намерен подписать соглашение с новым клубом на правах свободного агента.
Обновлено в 12:57
Футбол
Боккетти успешно прооперирован в Риме
Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил, что защитник команды Сальваторе Боккетти сегодня, 13 декабря, в Риме перенёс операцию на голеностопном суставе.
Обновлено в 12:43
Футбол
Бензема попал в сферу интересов «ПСЖ»
Нападающий «Реала» Карим Бензема может в ближайшее время стать игроком «ПСЖ».
Обновлено в 14:59
Футбол
Лионель Месси может перейти в «Интер»
Обновлено в 11:40
Футбол
Сорокин признан лучшим игроком «Рубина» в ноябре и декабре
Защитник Егор Сорокин признан лучшим игроком «Рубина» в ноябре и декабре. За 23-летнего россиянина проголосовало 52,3% болельщиков.
Обновлено в 08:32
Футбол
Азар может стать игроком «Баварии»
В нынешнем сезоне Азар принял участие в 16 матчах, забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.
Обновлено в 14:40
Футбол
Футболист Мюллер извинился перед соперником за удар ногой в голову
Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер извинился за удар ногой в голову футболиста "Аякса".
Обновлено в 07:42
Футбол
Денис Черышев: «Моя травма уже забыта»
Первый матч 1/8 финала Кубка Испании пройдет 9 января в Хихоне, ответный — 16 января в Валенсии.
Обновлено в 13:44