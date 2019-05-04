Футбол
«Айнтрахт» хочет включить Диаса в сделку по трансферу Йовича в «Реал»Sport24.ru вчера в 19:01
По данным AS, мадридский клуб согласовал переход сербского форварда за 60 миллионов евро. Из этой суммы 48 миллионов получит «Айнтрахт», а 12 — «Бенфика», которая по условию соглашения с немецким клубом получает 20% от суммы будущего трансфера 21-летнего Йовича.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:59, Ашберн
Культура
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Хвост кукле убрали прямо перед съемками, шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
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Супруга брата певицы опубликовала в микроблоге пост, в котором выступила в защиту Микеллы Абрамовой.
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«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
В Челябинской области произошло массовое убийство
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, пояснил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Обновлено в 07:34
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Зеленский обсудил с главой Верховной рады предстоящую инаугурацию
Как сообщил в субботу, 4 мая, украинский портал «Деловая столица» со ссылкой на собственные источники, Зеленский и Парубий обсудили работу парламента и предстоящую инаугурацию президента.
Обновлено в 05:39
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Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу
В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Политика
Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине
На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Гаджеты
Samsung заявила о выпуске идеального безрамочного смартфона
Один из вице-президентов Samsung рассказал, что компания сейчас работает над технологией, которая позволит выпустить смартфон без каких-либо вырезов и отверстий на экране.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Глава «Белтелекома» обвиняется в получении взятки
Генеральный директор государственного оператора связи Белоруссии «Белтелеком» Сергей Сиводедов обвиняется в получении взятки.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ
Ранее военный корреспондент минобороны ДНР Дмитрий Астрахань сообщил о появлении флага вермахта в расположении полка "Азов", который перебросили в Донбасс для усиления 24-й бригады ВСУ.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Во Флориде пассажирский Boeing 737 упал в реку
Во Флориде пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке, сообщила военно-морская база в Джексонвилле.
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Происшествия
В Петербурге за сутки нашли мертвыми двоих подростков
В пятницу, 3 мая, в двух районах Петербурга нашли мертвыми двоих подростков. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 05:18
Политика
CNN возмутился «шутками» Трампа и Путина про «вмешательство России»
Журналисты телеканала CNN выразили возмущение из-за того, что президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным не обсудил «российское вмешательство» в президентские выборы 2016 года.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина ищет мужское внимание в Турции
Бывшая возлюбленная российского исполнителя Прохора Шаляпина Лариса Копенкина отправилась на отдых в Турцию к теплому морю.
Обновлено в 05:53
Политика
Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России
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Обновлено вчера в 18:48
Экономика
Коллекторы рассказали, как нужно планировать семейный бюджет
В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) порекомендовали планировать бюджет.
Обновлено в 06:37
Здоровье
Фармацевты назвали 4 бесполезных и неэффективных лекарства
Пробиотики, которые являются распространенным в нашей стране средством для лечения расстройства стула, также не действуют.
Обновлено в 07:30
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«Томь» с минимальным счетом обыграла «Авангард»
Обновлено в 06:58
Политика
Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку
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Обновлено в 06:42
Происшествия
Башенный кран упал на западе Москвы
На западе столицы упал башенный кран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
Обновлено в 04:20
Гаджеты
В браузере Firefox отключились все расширения
У пользователей популярного браузера Firefox сегодня внезапно перестали работать все расширения.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
«Работы нет»: Садальский подарил Васильевой пальто на последние деньги
Садальский в шутливой форме сообщил подписчикам, что сделал актрисе подарок на последние деньги и пожаловался на безденежье.
Обновлено в 05:03
Общество
Крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек
Национальный крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Обновлено в 06:31