Футбол

«Айнтрахт» хочет включить Диаса в сделку по трансферу Йовича в «Реал»Sport24.ru вчера в 19:01

По данным AS, мадридский клуб согласовал переход сербского форварда за 60 миллионов евро. Из этой суммы 48 миллионов получит «Айнтрахт», а 12 — «Бенфика», которая по условию соглашения с немецким клубом получает 20% от суммы будущего трансфера 21-летнего Йовича.
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«Реал» хочет включить Диаса в сделку по трансфера Йовича

Евро-футбол.ру03:15

«Айнтрахт» хочет, чтобы «Реал» включил Мариано Диаса в сделку по Йовичу

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Диас может стать частью сделки по трансферу Йовича в «Реал»

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Marca: «Айнтрахт» хочет получить Мариано Диаса в рамках сделки по Йовичу

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«Айнтрахт» хочет включить Диаса в сделку по трансферу Йовича в «Реал»

Sport24.ruвчера в 19:01

«Реал» купит нападающего «Айнтрахта»

Матч ТВвчера в 17:54

СМИ: «Реал» согласовал с «Айнтрахтом» трансфер нападающего Луки Йовича

РИА Новостивчера в 17:53
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