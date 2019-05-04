Футбол
«Реал» согласовал трансфер ЙовичаMetaratings 03:20
Представители «Реала» провели встречу с нападающим франкфуртского «Айнтрахта» Лукой Йовичем, где достигли договорённости об условиях личного контракта игрока. Как сообщает AS, 21-летний сербский форвард перейдёт в «Королевский клуб» будущим летом за €60 млн.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:28, Ашберн
Происшествия
В Крыму воздушный шар с ребенком едва не унесло в открытое море
Обновлено вчера в 03:02
Энергетика
Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн грн (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Кино
Съемки фильма «Гардемарины-4» стартовали в Крыму
Съемки продолжения популярной исторической трилогии «Гардемарины» начались в Крыму.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Наука
В Тибетской пещере обнаружены останки денисовца
Руководитель группы ученых Жан-Жак Ублин заявляет, что следы древнего типа людей, останки которого были обнаружены ранее только в Денисовой пещере в Алтайском крае, можно вычленить из геномов современных жителей Азии и Австралии.
Обновлено вчера в 20:46
Гаджеты
Intel прекратит поставки Movidius Neural Compute Stick первого поколения
На этой неделе компания Intel сообщила о завершении жизненного цикла Movidius Neural Compute Stick первой версии — устанавливаемого в порт USB миниатюрного устройства, оснащённого процессором машинного зрения (VPU) Myriad 2. Продукт будет доступен ещё примерно в течение года, а техническая поддержка по нему будет оказываться ещё в течение двух лет.
Обновлено в 04:42
Хоккей
«Витязь» подтвердил назначение Михаила Кравеца главным тренером
Михаил Кравец стал главным тренером «Витязя», информирует официальный сайт подмосковной команды. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
Обновлено в 03:34
Хоккей
В Сочи стартует финал Ночной хоккейной лиги
Главный праздник любительского хоккея России стартует 4 мая в Сочи.
Обновлено в 05:31
Политика
Зеленский заявил, что Украину с Россией объединяет только граница
Владимир Зеленский утверждает, что в данный момент Украину и Россию объединяет исключительно общая граница.
Обновлено 02 мая в 09:24
Армия и оружие
Израильские военные засекли пуски 90 ракет из сектора Газа
Израильские военные засекли в субботу пуски порядка 90 ракет из сектора Газа, перехватили "десятки" из них и отвечают авиаударами и огнем танков, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 04:27
Гаджеты
Получить с выгодой Samsung или Huawei по программе Трейд-ин можно еще несколько дней в МегаФоне
Буквально несколько дней осталось до завершения акций от компании МегаФон.
Обновлено вчера в 07:10
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ
Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.
Обновлено в 05:54
Политика
Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине
На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Здоровье
Эмиль хочет слышать
Эмиль нормально рос и развивался, но я стала замечать, что ребенок не реагирует на звонки телефона, лай собаки.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Иномарка пробила стену дома на Суворовском проспекте
Утром 4 мая около 07:30 водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и врезался в стену дома 30 по Суворовскому проспекту.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Наука
Искусственный интеллект сможет приблизиться к возможностям человеческого мозга с помощью магнитов
«Наши нейронные сети имитируют определенные виды деятельности человеческого мозга и проводят вычисления с помощью соединений синапсов и нейронов, словно мозг человека», — отметил Каушик Рой, профессор вычислительной и электротехники Университета Пердью.
Обновлено вчера в 06:28
Шоу-бизнес
«Горяча и бешена»: Светлана Лобода показала формы в слитном купальнике
Выглядит она великолепно - слитный купальник черного цвета выгодно подчеркивает роскошные бедра звезды, акцентирует внимание на достоинствах и нивелирует недостатки.
Обновлено в 01:42
Авто
Названы пять рамных внедорожников для трофи-рейда
Стоит еще вспомнить японский Suzuki Jimny — это маленький рамный внедорожник, а за счет короткой колесной базы и коротких свесов на бездорожье показывает удивительные результаты.
Обновлено в 06:25
Транспорт
Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе
Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
В Хабаровском крае загорелись гаражи на площади 1000 «квадратов»
Пламя охватило шесть гаражей и хозяйственные постройки. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.
Обновлено в 05:21
Политика
США и Словакия высказались против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Словакия выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2".
Обновлено вчера в 17:38
Общество
Над Москвой пролетела боевая авиация
Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:51
Кино
Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры Престолов»
Актриса Эмилия Кларк рассказала во время шоу Джимми Киммела, какой финал стоит ждать фанатам "Игры Престолов".
Обновлено вчера в 10:24
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном
Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном без рамок с диагональю 6,7 дюймов.
Обновлено в 02:04
Здоровье
Эксперты перечислили бесполезные препараты
Эксперты назвали препараты, которые имеют сомнительный эффект.
Обновлено в 02:12
Здоровье
Россияне не могут вернуться домой из Монголии из-за карантина по чуме
Из-за введенного на западе Монголии карантина после случаев заражения чумой почти 17 россиян не могут вернуться на родину.
Обновлено в 05:44
Политика
В американской делегации рассказали о впечатлениях от посещения Крыма
Делегация общественных деятелей из Соединенных Штатов прибыла с пятидневным визитом в Крым.
Обновлено в 06:28
Религия
7 мая православные отметят Радоницу
В этом году Радоница, или как говорят в народе Родительский день, выпал на 7 мая.
Обновлено в 06:06