Футбол

«Реал» согласовал трансфер ЙовичаMetaratings 03:20

Представители «Реала» провели встречу с нападающим франкфуртского «Айнтрахта» Лукой Йовичем, где достигли договорённости об условиях личного контракта игрока. Как сообщает AS, 21-летний сербский форвард перейдёт в «Королевский клуб» будущим летом за €60 млн.
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«Реал» хочет включить Диаса в сделку по трансфера Йовича

Евро-футбол.ру03:15

СМИ: «Реал» согласовал с «Айнтрахтом» трансфер нападающего Луки Йовича

РИА Новостивчера в 17:53

Marca: «Айнтрахт» хочет получить Мариано Диаса в рамках сделки по Йовичу

Бомбардир.ру00:46

Диас может стать частью сделки по трансферу Йовича в «Реал»

Чемпионатвчера в 20:54

«Айнтрахт» хочет включить Диаса в сделку по трансферу Йовича в «Реал»

Sport24.ruвчера в 19:01

«Реал» купит нападающего «Айнтрахта»

Матч ТВвчера в 17:54

«Айнтрахт» хочет, чтобы «Реал» включил Мариано Диаса в сделку по Йовичу

Sports.ru03:16
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:28, Ашберн
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В Крыму воздушный шар с ребенком едва не унесло в открытое море

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Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up

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Наука

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Руководитель группы ученых Жан-Жак Ублин заявляет, что следы древнего типа людей, останки которого были обнаружены ранее только в Денисовой пещере в Алтайском крае, можно вычленить из геномов современных жителей Азии и Австралии.
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На этой неделе компания Intel сообщила о завершении жизненного цикла Movidius Neural Compute Stick первой версии — устанавливаемого в порт USB миниатюрного устройства, оснащённого процессором машинного зрения (VPU) Myriad 2. Продукт будет доступен ещё примерно в течение года, а техническая поддержка по нему будет оказываться ещё в течение двух лет.
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«Витязь» подтвердил назначение Михаила Кравеца главным тренером

Михаил Кравец стал главным тренером «Витязя», информирует официальный сайт подмосковной команды. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
Обновлено в 03:34
Хоккей

В Сочи стартует финал Ночной хоккейной лиги

Главный праздник любительского хоккея России стартует 4 мая в Сочи.
Обновлено в 05:31
Политика

Зеленский заявил, что Украину с Россией объединяет только граница

Владимир Зеленский утверждает, что в данный момент Украину и Россию объединяет исключительно общая граница.
Обновлено 02 мая в 09:24
Армия и оружие

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Обновлено в 04:27
Гаджеты

Получить с выгодой Samsung или Huawei по программе Трейд-ин можно еще несколько дней в МегаФоне

Буквально несколько дней осталось до завершения акций от компании МегаФон.
Обновлено вчера в 07:10
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ

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На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
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Эмиль хочет слышать

Эмиль нормально рос и развивался, но я стала замечать, что ребенок не реагирует на звонки телефона, лай собаки.
Обновлено в 02:27
Происшествия

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Утром 4 мая около 07:30 водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и врезался в стену дома 30 по Суворовскому проспекту.
Обновлено в 02:27
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Обновлено вчера в 06:28
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Стоит еще вспомнить японский Suzuki Jimny — это маленький рамный внедорожник, а за счет короткой колесной базы и коротких свесов на бездорожье показывает удивительные результаты.
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Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
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В этом году Радоница, или как говорят в народе Родительский день, выпал на 7 мая.
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Лука Йович
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Сербский футболист, нападающий клуба «Бенфика», на правах аренды выступающий за «Айнтрахт».
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