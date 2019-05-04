Футбол
«Айнтрахт» хочет включить Диаса в сделку по трансферу Йовича в «Реал»Sport24.ru вчера в 19:01
Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Лука Йович продолжит карьеру в «Реале». По данным AS, мадридский клуб согласовал переход сербского форварда за 60 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:59, Ашберн
Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
Обновлено в 08:03
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла финнам
Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Политика
«Пособник дьявола»: пророк назвал имя зачинщика Третьей мировой войны
Экстрасенс из Нигерии сделал предсказание о том, кто и как развяжет новую масштабную войну, которая может привести к концу света.
Обновлено в 04:39
Общество
Глава Петербурга Александр Беглов дал старт мотосезону
Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов сегодня на Дворцовой площади открыл мотосезон.
Обновлено в 09:53
Политика
Делегаты из США признались в любви к Крыму
Представители делегации общественных деятелей из США после посещения Крыма заявили, что влюбились в полуостров.
Обновлено в 07:34
Политика
Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений России и США
Американский лидер Дональд Трамп вновь назвал хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств огромный потенциал для хороших отношений.
Обновлено в 10:10
Политика
Зеленский пообещал ответить на выдачу украинцам российских паспортов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на решение Кремля упростить получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Российский крейсер признали самым мощным в мире
Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено в 10:55
Футбол
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»
Обновлено в 09:05
Происшествия
Лодка с людьми перевернулась на Ангаре
Обновлено в 10:36
Происшествия
Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up
В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 08:15
Политика
В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы
Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
Обновлено в 06:07
Здоровье
Самый тяжелый мальчик в мире весит почти 200 кг
Самый тяжелый в мире мальчик весит 196,8 кг в возрасте 10 лет, пишет The Mirror.
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Лавров встретится с главой МИД Венесуэлы в Москве
«В воскресенье в Москве пройдут переговоры глав МИД России и Венесуэлы», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 06:21
Политика
Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима
Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено в 10:30
Космос
Памяти «Бурана»
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
На Украине журналист попал в реанимацию после нападения неизвестного
Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил в Facebook, что речь идет о нападении на журналиста Вадима Комарова.
Обновлено в 09:15
Футбол
Роналду раскрыл причину отсутствия желания играть за «Барселону»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос, с чем связано его нежелание играть за «Барселону».
Обновлено в 09:39
Происшествия
Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру
Обновлено вчера в 14:21
Армия и оружие
Израиль зафиксировал пуски 150 ракет из Газы за день
«С утра субботы было засечено более 150 запусков ракет по израильской территории из сектора Газа», — заявили в IDF.
Обновлено в 09:20
Технологии
Microsoft создала VR-контроллер, который позволяет чувствовать виртуальные объекты
Обновлено в 09:12
Общество
Замминистра строительства Нижегородской области заподозрили в ношении фашистской символики
Нижегородец Андрей Репин обратил внимание на то, что на встрече с обманутыми дольщиками ЖК «Новинки Smart City», которая состоялась 3 мая в Богородском районе, заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Курчанинов был одет в куртку армейского образца с нашивкой на рукаве, которая очень похожа на эмблему дивизии Верхмахта «Эдельвейс».
Обновлено в 07:45
Здоровье
Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено в 09:16
Культура
В «Союзмультфильме» рассказали, почему у Чебурашки нет хвоста
Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о том, что кукла Чебурашки создавалась довольно долго, а длинный хвост необычного зверька было решено убрать непосредственно перед съемками мультфильма, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Большой охотник за подлодками нашелся на дне Баренцева моря
Найденный на дне Баренцева моря близ острова Кильдин в 2016 году корабль оказался советским большим морским охотником БО-224, который был потоплен немцами в марте 1945 года.
Обновлено в 10:36
Общество
Короля Таиланда официально короновали
Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Лариса Копенкина устроила секс-каникулы в Турции
Лариса Копенкина много путешествует, а сделанные на отдыхе фото выкладывает в Instagram.
Обновлено в 02:58
Гаджеты
Samsung анонсировала выход идеального безрамочного смартфона
Обновлено в 08:39
Политика
КГБ Белоруссии отреагировал на задержание «агента ФСБ»
В белорусском КГБ прокомментировали задержание экс-заместителя госсекретаря Совбеза республики и бывшего главу охраны президента Белоруссии Андрея Втюрина.
Обновлено в 07:11