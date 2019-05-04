«Айнтрахт» хочет включить Диаса в сделку по трансферу Йовича в «Реал»Sport24.ru вчера в 19:01

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Лука Йович продолжит карьеру в «Реале». По данным AS, мадридский клуб согласовал переход сербского форварда за 60 миллионов евро.

«Айнтрахт» хочет включить Диаса в сделку по трансферу Йовича в «Реал»

Хоккей Сборная России по хоккею проиграла финнам Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.

Политика «Пособник дьявола»: пророк назвал имя зачинщика Третьей мировой войны Экстрасенс из Нигерии сделал предсказание о том, кто и как развяжет новую масштабную войну, которая может привести к концу света.

Общество Глава Петербурга Александр Беглов дал старт мотосезону Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов сегодня на Дворцовой площади открыл мотосезон.

Политика Делегаты из США признались в любви к Крыму Представители делегации общественных деятелей из США после посещения Крыма заявили, что влюбились в полуостров.

Политика Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений России и США Американский лидер Дональд Трамп вновь назвал хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств огромный потенциал для хороших отношений.

Политика Зеленский пообещал ответить на выдачу украинцам российских паспортов Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на решение Кремля упростить получение гражданства России для жителей Донбасса.

Армия и оружие Российский крейсер признали самым мощным в мире Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.

Происшествия Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Политика В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.

Здоровье Самый тяжелый мальчик в мире весит почти 200 кг Самый тяжелый в мире мальчик весит 196,8 кг в возрасте 10 лет, пишет The Mirror.

Политика Лавров встретится с главой МИД Венесуэлы в Москве «В воскресенье в Москве пройдут переговоры глав МИД России и Венесуэлы», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Политика Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.

Происшествия На Украине журналист попал в реанимацию после нападения неизвестного Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил в Facebook, что речь идет о нападении на журналиста Вадима Комарова.

Футбол Роналду раскрыл причину отсутствия желания играть за «Барселону» Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос, с чем связано его нежелание играть за «Барселону».

Армия и оружие Израиль зафиксировал пуски 150 ракет из Газы за день «С утра субботы было засечено более 150 запусков ракет по израильской территории из сектора Газа», — заявили в IDF.

Общество Замминистра строительства Нижегородской области заподозрили в ношении фашистской символики Нижегородец Андрей Репин обратил внимание на то, что на встрече с обманутыми дольщиками ЖК «Новинки Smart City», которая состоялась 3 мая в Богородском районе, заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Курчанинов был одет в куртку армейского образца с нашивкой на рукаве, которая очень похожа на эмблему дивизии Верхмахта «Эдельвейс».

Здоровье Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.

Культура В «Союзмультфильме» рассказали, почему у Чебурашки нет хвоста Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о том, что кукла Чебурашки создавалась довольно долго, а длинный хвост необычного зверька было решено убрать непосредственно перед съемками мультфильма, передает РИА Новости.

Происшествия Большой охотник за подлодками нашелся на дне Баренцева моря Найденный на дне Баренцева моря близ острова Кильдин в 2016 году корабль оказался советским большим морским охотником БО-224, который был потоплен немцами в марте 1945 года.

Общество Короля Таиланда официально короновали Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.

Шоу-бизнес Лариса Копенкина устроила секс-каникулы в Турции Лариса Копенкина много путешествует, а сделанные на отдыхе фото выкладывает в Instagram.