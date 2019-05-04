Футбол

«Айнтрахт» хочет включить Диаса в сделку по трансферу Йовича в «Реал»Sport24.ru вчера в 19:01

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Лука Йович продолжит карьеру в «Реале». По данным AS, мадридский клуб согласовал переход сербского форварда за 60 миллионов евро.
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«Айнтрахт» опроверг слухи о переходе Йовича в «Реал»

Матч ТВ10:40

«Айнтрахт» опроверг слухи о переходе Йовича в «Реал»

Sportbox.RU10:40

Диас может стать частью сделки по трансферу Йовича в «Реал»

Чемпионатвчера в 20:54

Директор «Айнтрахта» о Йовиче: «Контактов с „Реалом“ не было»

Sports.ru07:53

Marca: «Айнтрахт» хочет получить Мариано Диаса в рамках сделки по Йовичу

Бомбардир.ру00:46

Форвард «Айнтрахта» Лука Йович перейдет в «Реал» за 60 миллионов евро

ProstoProSport09:44

«Айнтрахт» хочет включить Диаса в сделку по трансферу Йовича в «Реал»

Sport24.ruвчера в 19:01
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:59, Ашберн
Происшествия

В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек

Обновлено в 08:03
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла финнам

Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Политика

«Пособник дьявола»: пророк назвал имя зачинщика Третьей мировой войны

Экстрасенс из Нигерии сделал предсказание о том, кто и как развяжет новую масштабную войну, которая может привести к концу света.
Обновлено в 04:39
Общество

Глава Петербурга Александр Беглов дал старт мотосезону

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов сегодня на Дворцовой площади открыл мотосезон.
Обновлено в 09:53
Политика

Делегаты из США признались в любви к Крыму

Представители делегации общественных деятелей из США после посещения Крыма заявили, что влюбились в полуостров.
Обновлено в 07:34
Политика

Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений России и США

Американский лидер Дональд Трамп вновь назвал хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств огромный потенциал для хороших отношений.
Обновлено в 10:10
Политика

Зеленский пообещал ответить на выдачу украинцам российских паспортов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на решение Кремля упростить получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

Российский крейсер признали самым мощным в мире

Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено в 10:55
Футбол

Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»

Обновлено в 09:05
Происшествия

Лодка с людьми перевернулась на Ангаре

Обновлено в 10:36
Происшествия

Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up

В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 08:15
Происшествия

После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело

Обновлено в 07:59
Политика

В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы

Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
Обновлено в 06:07
Здоровье

Самый тяжелый мальчик в мире весит почти 200 кг

Самый тяжелый в мире мальчик весит 196,8 кг в возрасте 10 лет, пишет The Mirror.
Обновлено вчера в 21:47
Политика

Лавров встретится с главой МИД Венесуэлы в Москве

«В воскресенье в Москве пройдут переговоры глав МИД России и Венесуэлы», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 06:21
Политика

Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима

Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено в 10:30
Космос

Памяти «Бурана»

Обновлено вчера в 13:41
Происшествия

На Украине журналист попал в реанимацию после нападения неизвестного

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил в Facebook, что речь идет о нападении на журналиста Вадима Комарова.
Обновлено в 09:15
Футбол

Роналду раскрыл причину отсутствия желания играть за «Барселону»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос, с чем связано его нежелание играть за «Барселону».
Обновлено в 09:39
Происшествия

Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру

Обновлено вчера в 14:21
Армия и оружие

Израиль зафиксировал пуски 150 ракет из Газы за день

«С утра субботы было засечено более 150 запусков ракет по израильской территории из сектора Газа», — заявили в IDF.
Обновлено в 09:20
Технологии

Microsoft создала VR-контроллер, который позволяет чувствовать виртуальные объекты

Обновлено в 09:12
Общество

Замминистра строительства Нижегородской области заподозрили в ношении фашистской символики

Нижегородец Андрей Репин обратил внимание на то, что на встрече с обманутыми дольщиками ЖК «Новинки Smart City», которая состоялась 3 мая в Богородском районе, заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Курчанинов был одет в куртку армейского образца с нашивкой на рукаве, которая очень похожа на эмблему дивизии Верхмахта «Эдельвейс».
Обновлено в 07:45
Здоровье

Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы

Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено в 09:16
Культура

В «Союзмультфильме» рассказали, почему у Чебурашки нет хвоста

Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о том, что кукла Чебурашки создавалась довольно долго, а длинный хвост необычного зверька было решено убрать непосредственно перед съемками мультфильма, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Большой охотник за подлодками нашелся на дне Баренцева моря

Найденный на дне Баренцева моря близ острова Кильдин в 2016 году корабль оказался советским большим морским охотником БО-224, который был потоплен немцами в марте 1945 года.
Обновлено в 10:36
Общество

Короля Таиланда официально короновали

Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес

Лариса Копенкина устроила секс-каникулы в Турции

Лариса Копенкина много путешествует, а сделанные на отдыхе фото выкладывает в Instagram.
Обновлено в 02:58
Гаджеты

Samsung анонсировала выход идеального безрамочного смартфона

Обновлено в 08:39
Политика

КГБ Белоруссии отреагировал на задержание «агента ФСБ»

В белорусском КГБ прокомментировали задержание экс-заместителя госсекретаря Совбеза республики и бывшего главу охраны президента Белоруссии Андрея Втюрина.
Обновлено в 07:11
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Лука Йович
Сербский футболист
Сербский футболист, нападающий клуба «Бенфика», на правах аренды выступающий за «Айнтрахт».
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