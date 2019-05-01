Тренер: «Айнтрахт» показал высококлассную игру в матче с «Челси»РИА Новости 18:20

Главный тренер франкфуртского "Айнтрахта" Адольф Хюттер заявил, что его команда показала высококлассный футбол в первом полуфинальном матче Лиги Европы с лондонским "Челси". "Айнтрахт" в четверг во Франкфурте-на-Майне сыграл вничью с "Челси" - 1:1. Ответный матч состоится 9 мая в Лондоне.

Тренер: «Айнтрахт» показал высококлассную игру в матче с «Челси»

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