Футбол

«Айнтрахт» дома провалил матч с «Аугсбургом»Евро-футбол.ру 14:08

Айнтрахт — Аугсбург
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Коммерцбанк-Арена»
Гонсалу Пасиенсия
14′
Мартин Хинтереггер
Обит Эван Ндика
26′
31′
Марко Рихтер
40′
Грегори Кобель
Андреас Люте
Желсон Фернандес
41′
45′+1′
Михаэль Грегорич
45′+4′
Марко Рихтер
Желсон Фернандес
47′
Гонсалу Пасиенсия
Мият Гачинович
54′
Себастьян Роде
Джонатан де Гузман
66′
Анте Ребич
69′
83′
Альфред Финнбогасон
Юлиан Шибер
84′
Михаэль Грегорич
90′+2′
Ку Чжа Чхоль
Кристоф Янкер
Неожиданным результатом завершился 29-й тур чемпионата Германии. "Айнтрахт" ударно начал встречу с аутсайдерами из "Аугсбурга", забив уже на 14-й минуте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Аугсбург» обыграл «Айнтрахт» в матче чемпионата Германии

Газета.Ru14:29

«Аугсбург» в гостях нанёс поражение «Айнтрахту»

Чемпионат13:56

Футболисты «Аугсбурга» обыграли «Айнтрахт» в матче чемпионата Германии

РИА Новости14:07

«Айнтрахт» проиграл «Аугсбургу», играя весь второй тайм вдесятером

Sportbox.RU14:06

Дубль Рихтера принес «Аугсбургу» победу над «Айнтрахтом»

Спорт-Экспресс14:15

«Айнтрахт» проиграл «Аугсбургу», играя весь второй тайм вдесятером

Матч ТВ14:06

«Айнтрахт» - «Аугсбург»: конец тура

Все про Спорт рувчера в 10:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:56, Ашберн
Авто

Volkswagen в марте увеличил продажи LCV в России на 21%

Обновлено в 04:00
Кино

Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана

Обновлено в 15:41
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено в 16:06
Армия и оружие

Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Футбол

ПСЖ впервые с 2000 года пропустил пять голов в чемпионате Франции

ПСЖ впервые с декабря 2000 года пропустил пять мячей в чемпионате Франции, тогда парижане проиграл "Седану" со счетом 1:5.
Обновлено в 17:19
Недвижимость

В большинстве регионов России заметили рост цен на жилье

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России за январь-март 2019-го выросла на три процента.
Обновлено в 14:58
Культура

Умерла известная воронежская художница Ксения Успенская

Вчера вечером, 13 апреля, Воронеже скончалась известная художница, вдова Почётного гражданина столицы Черноземья художника Василия Криворучко Ксения Успенская.
Обновлено в 04:33
Наука

Силовые тренировки продлевают жизнь

Ученые установили связь между большой мышечной мощностью человека и продолжительностью жизни.
Обновлено в 03:22
Политика

Гуайдо обвинил Кубу и Россию в военной интервенции в Венесуэлу

Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о незаконном нахождении российских и кубинских военных на территории страны.
Обновлено в 15:17
Транспорт

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.
Обновлено в 14:28
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Умерла вдова Слободана Милошевича

Обновлено в 15:07
Финансы

Власти поддержат застройщиков при переходе на эскроу-счета

Российские власти планируют финансово поддержать застройщиков при переходе на систему эскроу-счетов.
Обновлено в 16:00
Общество

«Бессмертный полк» в этом году пройдет под серьезным контролем местных администраций

О согласовании шествий, которое по закону требовалось раньше, когда «Бессмертный полк» только создавался снизу, теперь речи не идет – все уже, очевидно, разрешено администрации по умолчанию.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Тверской области произошёл пожар на деревообрабатывающем комбинате

Обновлено в 17:52
Космос

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Космос

OSIRIS-REx показал груды валунов на поверхности Бенну

Межпланетная станция OSIRIS-REx прислала новые снимки, на которых видно множество камней, усеивающих поверхность Бенну: в их числе один из самых больших валунов в северном полушарии астероида и крупная скала, уходящая вглубь поверхности к югу от экватора.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия

Двое детей пострадали в ДТП на кладбище под Саратовом

Два мальчика – пяти и семи лет – пострадали в воскресенье вечером на городском кладбище Красного Кута в Саратовской области в результате опрокидывания легкового автомобиля.
Обновлено в 13:59
Авто

Названы самые доступные внедорожники и кроссоверы в России

Обновлено в 13:08
Политика

Порошенко сообщил об увольнении заместителя главы внешней разведки

Как писал Лайф, ранее в отношении замглавы внешней разведки было возбуждено дело по статье "Госизмена" после появления фактов о его незаконном обогащении.
Обновлено в 15:31
Футбол

«Ливерпуль» одержал победу над «Челси»

Обновлено в 13:24
Армия и оружие

Израиль уничтожил в Сирии комплекс С-200

Во время воздушного удара, который израильские истребители нанесли в ночь на 13 апреля 2019 года по территории Сирии, был уничтожен сирийский зенитно-ракетный комплекс С-200.
Обновлено в 06:56
Общество

Сочинские чиновники сначала дали разрешение на строительство 54 жилых домов, а потом приговорили их к сносу вместе с владельцами квартир

Еще было сказано, что спрос рождает предложение и «нечистые на руку застройщики» пользуются этим, мошенничая уже на стадии получения землеотвода на индивидуальное жилищное строительство, когда вместо двух- или трехэтажного дома возводят многоэтажку, а потом через суды узаконивают новостройку.
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес

Алле Пугачевой исполняется 70 лет: редкие фото Примадонны

У Примадонны советской и российской сцены юбилей - Алле Борисовне Пугачевой исполняется 70 лет.
Обновлено в 11:56
Хоккей

Женская сборная США по хоккею выиграла ЧМ в девятый раз в истории

Сборная США в девятый раз в истории выиграла золото чемпионата мира.
Обновлено в 16:39
Происшествия

Суд арестовал главу Бабаюртовского района Дагестана

Обновлено в 14:02
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в ювелирном магазине Швеции

В кладовой одного из ювелирных магазинов шведского города Норрчёпинг прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 05:38
Кино

У Warner Bros. нет решения проблемы с Джонни Деппом

Обновлено в 05:34
Культура

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Технологии

Об опасности просмотра «Игры престолов» предупредили в Роскомнадзоре

Обновлено в 10:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Айнтрахт
Спортивный клуб
Немецкий футбольный клуб, базируется во Франкфурте-на-Майне. Выступает в Бундеслиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное