«Айнтрахт» дома провалил матч с «Аугсбургом»Евро-футбол.ру 14:08

Неожиданным результатом завершился 29-й тур чемпионата Германии. "Айнтрахт" ударно начал встречу с аутсайдерами из "Аугсбурга", забив уже на 14-й минуте.

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