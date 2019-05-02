Футбол

Айнтрахт — Челси 1:1 (2-й тайм)REGNUM 05:33

Айнтрахт — Челси
1 – 1
2-й тайм
Лига Европы, Полуфинал
Стадион «Коммерцбанк-Арена»
19′
Андреас Бодткер Кристенсен
Лука Йович
23′
45′
Педро Родригес
Макото Хасебе
58′
Желсон Фернандес
61′
61′
Виллиан
Эден Азар
Франкфуртский «Айнтрахт» и лондонский «Челси» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча пройдёт во Франкфурте-на-Майне 2 мая. В четвертьфинале турнира «Айнтрахт» выбил из борьбы португальскую «Бенфику».
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