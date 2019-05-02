Футбол
«Айнтрахт» - «Челси»: прогноз на полуфинал Лиги Европы УЕФАSputnik Грузия вчера в 13:02
|19′
Андреас Бодткер Кристенсен
Лука Йович
|23′
|45′
Педро Родригес
Макото Хасебе
|58′
Желсон Фернандес
|61′
|61′
Виллиан
Эден Азар
Желсон Фернандес
Гонсалу Пасиенсия
|73′
|83′
Рубен Лофтус-Чик
Матео Ковачич
Мият Гачинович
Йетро Виллемс
|90′+2′
Айнтрахт
Расстановка 5‑4‑1
31
Трапп
19
Абраам
13
Хинтереггер
3
Фалетт
24
да Кошта
10
Костич
15
Виллемс
39
Пасиенсия
20
Хасебе
17
Роде
8
Йович
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
30
Луиз
27
Кристенсен
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
17
Ковачич
11
Педро
18
Жиру
10
Азар
Челси
Расстановка 4‑3‑3
Как бы ни завершилось противостояние "Айнтрахта" и "Челси" в полуфинале Лиги Европы УЕФА, клуб из Франкфурта заслуживает всяческого уважения. "Орлы" пошумели на весь "старый свет", и не факт, что подопечные Ади Хюттера ограничатся полуфинальной стадией.
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«Айнтрахт» — «Челси». Прогноз (к. 1.48) и ставки на матч Лиги Европы 2 мая 2019 года
LiveSport.ru29 апреля в 22:47
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