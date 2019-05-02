Футбол

«Айнтрахт» - «Челси»: прогноз на полуфинал Лиги Европы УЕФАSputnik Грузия вчера в 13:02

Айнтрахт — Челси
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Полуфинал, сегодня
Стадион «Коммерцбанк-Арена»
19′
Андреас Бодткер Кристенсен
Лука Йович
23′
45′
Педро Родригес
Макото Хасебе
58′
Желсон Фернандес
61′
61′
Виллиан
Эден Азар
Желсон Фернандес
Гонсалу Пасиенсия
73′
83′
Рубен Лофтус-Чик
Матео Ковачич
Мият Гачинович
Йетро Виллемс
90′+2′
Как бы ни завершилось противостояние "Айнтрахта" и "Челси" в полуфинале Лиги Европы УЕФА, клуб из Франкфурта заслуживает всяческого уважения. "Орлы" пошумели на весь "старый свет", и не факт, что подопечные Ади Хюттера ограничатся полуфинальной стадией.
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Айнтрахт-Челси 02.05.2019 прогноз Ф2 (0)

Sport-place07:40

«Айнтрахт» - «Челси»: прогноз на полуфинал Лиги Европы УЕФА

Sputnik Грузиявчера в 13:02

«Айнтрахт» — «Челси». Прогноз (к. 1.48) и ставки на матч Лиги Европы 2 мая 2019 года

LiveSport.ru29 апреля в 22:47
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Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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